Lorient est décidément inarrêtable. Les Merlus ont confirmé vendredi leur forme du moment en décrochant un septième succès de rang toutes compétitions confondues, le cinquième en L2. Cette fois, c’est Auxerre qui s’est incliné au Moustoir (1-0), sur un but de Jimmy Cabot au cœur de la seconde période (65eme). Pierre-Yves Hamel a ensuite raté le penalty du break (81eme). Les Bretons confortent ainsi leur place de leader du classement, en attendant le duel entre leurs poursuivants samedi, opposant l’AC Ajaccio à Lens (16h00).Les Icaunais n’ont plus gagné en championnat depuis octobre, soit une série de 8 matchs sans victoire.Dans la course au Top 5, Clermont a fait la bonne opération en venant à bout du Havre (2-1), qui restait sur trois succès consécutifs. Le 16eme but de la saison de Tino Kadewere n’a pas suffi aux Normands, vaincus sur une réalisation de son dauphin au classement des buteurs, Adrien Grbic (55eme). Les Auvergnats, invaincus depuis cinq rencontres, dépassent ainsi leur adversaire du soir au classement pour se retrouver 5emes.Et encore, les Lionceaux l’ont arraché en toute fin de match grâce à Bryan Lasme (89eme). Les joueurs d’Omar Daf en sont à quatre matchs sans succès. C’est pire pour le GF38, dont la série s’élève à sept toutes compétitions et qui a déjà réalisé 11 nuls en 18 journées.En embuscade pour une place en play-offs, Valenciennes et Nancy ont gagné à domicile. Le VAFC s’est imposé contre le Paris FC (1-0) sur un penalty de Teddy Chevalier dans le temps additionnel (91eme). Nancy a renversé de son côté Châteauroux dans les 10 dernières minutes (2-1), grâce à des buts de Saliou Ciss (81eme) et d’Anda Dona Ndoh (91eme). Le Mans est aussi sorti vainqueur d’un thriller pour décrocher une victoire précieuse face à Orléans dans le duel des deux derniers du classement (3-2).Match aussi spectaculaire à Charléty, même s’il a débuté avec une demi-heure de retard en raison des bouchons qui ont retardé les Niortais. Les Chamois ont eux aussi mené 1-2 avant de s’incliner face au promu, qui gagne deux places pour se retrouver 15eme. Lui aussi nouveau venu en L2, Rodez a mis fin à une série de cinq revers de suite en championnat en battant Caen (2-1). Le RAF dépasse ainsi Malherbe au classement (12eme).