Caen veut y croire

Après cinq saisons consécutives parmi l’élite, Caen est retourné en Ligue 2 cet été et occupe une piteuse 15e place avant de se déplacer à Guingamp vendredi soir (20h), pour le compte de la 16e journée. Des Bretons également descendus à l’intersaison et qui ne sont pas beaucoup mieux lotis au classement, dont ils occupent le 10e rang, avec quatre points de plus que leurs prochains adversaires. Deux clubs qui ont aussi, déjà, changé d’entraîneur depuis le début de saison, Pascal Dupraz ayant succédé à Rui Almeida fin septembre sur le banc caennais, quelques jours après le remplacement de Patrice Lair par Sylvain Didot à Guingamp.

Sans poste depuis son renvoi de Toulouse en janvier 2018, Dupraz n’a toujours pas connu la défaite avec le Stade Malherbe (3 victoires et 4 matches nuls en Ligue 2, et un succès 6-0 à Mûrs-Erigné, pensionnaire de Régional 2, au 7e tour de la Coupe de France). Et s’il estime que son équipe, tenue en échec par Le Mans lors de la dernière journée alors qu’elle menait 3-1 à un quart d’heure de la fin, devrait compter "6 points de plus", cette série inspire tout de même ses joueurs, à l’image de Prince Oniangué. "J'ai envie de prolonger le plus longtemps possible cette série d'invincibilité parce que ce n'est pas si souvent que ça arrive dans une carrière. Je m'en rappelle d'une, s’est souvenu le milieu de terrain devant la presse. C'était avec le Stade Rennais quand j'étais jeune pro. On avait fait dix-huit matches sans défaite. Cela nous avait amené dans des places européennes et en finale de Coupe de France. Cela nous motive. Cela nous challenge et si on arrive à être solide en continuant à marquer des buts, on sera forcément récompensé."

La récompense, cela ne peut être qu’une remontée immédiate en Ligue 1. Ce qui n’est plus si commun, même si le FC Metz a réussi à retrouver l’élite cet été après une seule saison dans son antichambre. Car la Ligue 2 "réserve des surprises, des coups de pompes, des équipes qui prennent des coups de bambou alors qu’on pense qu’elles sont promises aux premières places, confirme Dupraz pour France Bleu Normandie. Donc tant qu’il y a de la vie, cet espoir de pouvoir rejoindre le Top 5, on va tout entreprendre pour cela. La meilleure voie pour y parvenir, c’est déjà d’y croire. J’ai connu ça à Toulouse… Au début il n’y a que moi qui y croit. Quelques jours plus tard, les joueurs commencent à croire à une rédemption, puis ensuite les supporters, et peut-être ensuite toute une ville. Pour l’instant ce n’est pas sensible car on a fait trop de matches nuls. Mais qui sait ? Si on arrive à avoir quelques victoires de plus, il y a une deuxième phase. Ceux qui luttent pour l’accession commencent à vous regarder d’un autre œil." Et pour cela, les Malherbistes, qui vont ensuite recevoir Nancy, aller à Rodez avant de terminer face à Clermont, ont tout intérêt à bien finir l’année.