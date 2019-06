Caen: Rui Almeida officiellement sur le banc

Rui Almeida est bel et bien le nouvel entraîneur du Stade Malherbe Caen. Le club normand en a fait l’annonce officielle ce dimanche, annonçant l’arrivée sur son banc du technicien portugais pour deux saisons, plus une en option.

Entraîneur de Troyes lors du précédent exercice, l’intéressé a mené l’Estac sur la troisième marche du podium avant une élimination en barrage de promotion devant Lens. Agé de 49 ans, le Lisboète a par ailleurs officié au Red Star et au Paris FC.

"On l'a rencontré à Paris avec Arnaud Tanguy et Yohan Eudeline, c'est quelqu'un qui revendique des valeurs que l'on recherchait: de la rigueur, du travail et de l'ambition", dixit le nouveau président malherbiste Fabrice Clément. "On l'a aussi vu avec l'Estac, il fait jouer les jeunes joueurs, ça faisait partie des critères à prendre en compte dans notre recherche."