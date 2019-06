Au terme d'un final spectaculaire, animé par sept coureurs qui ont multiplié les attaques, Warren Barguil a été sacré champion de France, 10 ans après avoir été titré en Juniors ! Le coureur d'Arkea-Samsic, qui succède au palmarès à Anthony Roux, a fait la différence au sprint, ce dimanche à la Haye Fouassière (252 km), pour remporter son premier titre national chez les grands. Barguil a devancé sur la ligne les deux cyclistes de la Cofidis Julien Simon et Damien Touzé. Parti dans la bonne échappée du jour composée de 37 coureurs, le Breton a été tout simplement plus fort. Le double vainqueur d’étapes sur la Vuelta (2013) et sur le Tour de France (2017) a dans un premier temps placé une attaque tranchante à 2 kilomètres de l’arrivée avant de craquer et stopper net son effort. Qu’importe, Barguil n’a rien lâché et a finalement coiffé tout le monde au sprint, en patron.

Perfectionniste, le natif d’Hennebont, dans le Morbihan, a souligné ce qui aurait pu lui faire défaut: "J’en ai peut-être fait un peu trop. J’ai fait un bon effort dans la bosse mais j’ai un peu coincé. Heureusement je sors un bon sprint", a déclaré le nouveau champion tricolore au micro d’Eurosport. Lucide, le Breton sait que cette victoire ne peut pas faire oublier les nombreuses contre-performances accumulées depuis deux ans: "Ça n’efface pas tout, mais ça prouve que je ne suis pas mort. Aujourd’hui c’est un plaisir de porter ce maillot pendant un an. On a été beaucoup critiqué, ça n’a pas été facile", a poursuivi Barguil. En effet, la formation bretonne d'Arkea-Samsic a été invitée sur la Grande Boucle malgré un cruel manque de résultats, voici donc une belle réponse aux détracteurs.

Sur le plan personnel, depuis son maillot de meilleur grimpeur glané en 2017 sur le Tour, le Français a essuyé des échecs et de nombreuses critiques: "J’ai failli arrêter le vélo. Moi je pratique ce sport par passion, j’ai mal vécu toutes ces critiques. J’ai choisi de rejoindre cette équipe bretonne pour me retrouver", a indiqué "Wawa", qui a fini par afficher ses ambitions pour la Grande Boucle: "Mon objectif ? Une victoire d’étape en bleu blanc rouge, ce serait pas mal non ?", a souri le Français, heureux de goûter à nouveau à la victoire. À noter le grand numéro de Thibaut Pinot qui est revenu, seul, à seulement 35 secondes des leaders... Le coureur de la FDJ semblait très en forme, de bon augure avant le Tour de France (du 6 au 28 juillet).