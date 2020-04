World Tour : Pas de Tour de Suisse en 2020

Alors que l’Union cycliste internationale a annoncé mercredi que toutes les compétitions étaient suspendues jusqu’au 1er juin pour cause de pandémie de coronavirus, les organisateurs du Tour de Suisse, prévu du 7 au 17 juin, ont d’ores et déjà décidé d’annuler purement et simplement leur course. Une première depuis la Seconde Guerre Mondiale ! L’épreuve World Tour, remportée l’an passé par Egan Bernal, ne sera pas reportée à une nouvelle date en 2020, puisque l’UCI a déjà fait savoir que priorité serait donnée aux trois Grands Tours (pour le moment, seul le Giro est officiellement reporté) et aux quatre Monuments déjà reportés (Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège) pour trouver une nouvelle date dans le calendrier si c’est possible. « C'est le cœur lourd que nous avons décidé d'annuler le Tour de Suisse 2020 en raison de la pandémie du Covid-19. Toutefois, nous sommes convaincus que la meilleure solution possible est d'apporter de la clarté et une sécurité de planification à tous les participants, fans et partenaires. Pour le Tour de Suisse, cette annulation est également une étape importante si nous voulons avoir la moindre chance pour assurer la poursuite de cet événement», explique Olivier Senn, co-directeur de l'association Tour de Suisse. « Nous tenons à remercier tous les sponsors, les lieux de départ et d’arrivée, les prestataires de services et notre personnel pour leur soutien et leur solidarité extraordinaires. Sans eux, cette étape, essentielle pour assurer l'avenir de notre événement, ne serait juste pas possible ! »

Six raisons à ce report

Les organisateurs avancent pas moins de six raisons à cette annulation : l’incertitude concernant le soutien de la police et de l’armée (qui ont d’autres choses à faire) pour organiser le Tour de Suisse, le manque d’entraînement des coureurs en cette période de confinement, le risque de chutes pendant la course qui donnerait encore plus de travail au personnel soignant, les pertes financière car les organisateurs n’ont plus le droit de démarcher des sponsors depuis l’apparition du virus en Suisse, une annulation tôt dans la saison qui coûtera moins chère aux sponsors et aux villes (notamment) qu’une annulation tardive, et une annulation anticipée qui permettra de garantir que l'événement pourra continuer à avoir lieu à l'avenir. Les organisateurs se penchent déjà sur l’édition 2021, qui devrait se dérouler sur le même parcours que celui de 2020. Suite à tous ces reports et annulations, la prochaine épreuve World Tour au programme est le Tour de France (27 juin – 7 juin), dont les organisateurs devraient prendre une décision avant le 15 mai.