World Tour : L'équipe Mitchelton-Scott change de nom

Ryan : « Ravis d'avoir obtenu le soutien de Monsieur Huertas »



📰 NEWS 📰

"...the significance of this long-term deal is not lost on us..." - team owner Gerry Ryan.



Manuela Fundación signs with GreenEDGE Cycling to secure team's future. New name and jersey to be launched with season re-start next month.



MORE 🔗 https://t.co/7v1BJ5ZnyK pic.twitter.com/pKQQMs6FJF



— Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) June 12, 2020

Adieu le noir et le jaune et place au rose et bleu foncé. L'équipe Mitchelton-Scott changera de couleurs en août au moment pour la saison de cyclisme de reprendre ses droits, mais pas uniquement., révèle le gérant de l'équipe chère aux frères Yates Gery Ryan ce vendredi sur le site officiel. En proies à de grosses difficultés financières consécutives à la pandémie de Covid-19 et à la crise sanitaire,Pour pouvoir assurer sa place dans le peloton au moins une année encore, la formation australienne a en effet été contrainte de se lier à cette fondation espagnole à but non lucratif (dont la mission est de « créer un monde plus solidaire ») fondée par Francisco Huertas et dont le siège se trouve à Grenade (Andalousie). Huertas avait déjà avancé ses pions dans le cyclisme en sponsorisant depuis deux ans une équipe composée uniquement de coureurs de moins de 23 ans.Cette fois, il s'offre une équipe World Tour et débarque ainsi dans la cour des grands, sauvant du même coup la peau de la future ex-Mitchelton Scott, pour le plus grand plaisir de Gerry Ryan. « Après une période trouble et incertaine, en particulier au cours de ces derniers mois, nous sommes ravis d'avoir obtenu le soutien de monsieur Francisco Huertas et de sa fondation Manuela Fundacion pour assurer l'avenir de l'équipe dès à présent, pour 2021 et au-delà. » « Nous avons toujours cru en notre produit et nos valeurs en tant qu'équipe pour attirer des partenaires potentiels. En tant qu'organisation, nous sommes émus par l'histoire de la Manuela Fundacion et nous sommes impatients de travailler avec un projet aussi généreux et de contribuer à leur objectif d'aider à créer un monde plus solidaire », ajoute celui qui possède également la casquette de PDG de GreenEdge Cycling, à deux mois et demi d'entamer un nouveau Tour de France. L'année dernière, Simon Yates avait terminé 49eme, Adam Yates, 29eme. Les deux frères seront de nouveau les fers de lance de l'équipe Team Manuela Fundacion.