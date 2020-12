World Tour : Circus Wanty Gobert devient Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

Dear fans, you've got 2️⃣9️⃣ days to study our new name!

Des valeurs communes

Encore un changement nom sur le Word Tour en 2021 ! Après AG2R-La Mondiale qui devient AG2R Citroën, Bahrain-McLaren qui devient Bahrain-Victorious, Mitchelton-Scott qui devient GreenEdge ou encore NTT qui devient Qhubeka Assos, voici Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux !, implantée dans le pays depuis 1991, qui devient l’un de ses sponsors-titres.« S’associer avec Intermarché est rapidement apparu comme une évidence. La philosophie du groupement, géré par ses Adhérents qui sont tous entrepreneurs et propriétaires de points de vente, colle parfaitement à l’esprit que nous avons construit via notre club affaires, le Want You Club, lors des dernières années (...) Intermarché et notre structure sportive partagent de nombreuses valeurs : audace, esprit d’équipe, d’entrepreneuriat et de compétition. Avec Intermarché-Wanty-Gobert, nous sommes prêts à écrire les premières lignes d’un nouveau chapitre de l’histoire de notre équipe cycliste. Nous avons pu, via la reprise de la structure Continuum Sports, franchir un nouveau cap sportif dans l’histoire de notre équipe. Désormais, je suis heureux de pouvoir compter sur le soutien d’Intermarché pour les trois prochaines saisons.La devise de notre partenaire est « Tous unis pour une vie moins chère ». Avec Intermarché-Wanty-Gobert, nous voilà tous unis vers la victoire ! », s’est réjoui le manager général de l’équipe, Jean-François Bourlart. Reste désormais à dévoiler le maillot de l’équipe pour la saison 2021, qui verra notamment Louis Meintjes, Jan Bakelants, Rein Taaramaë, Baptiste Planckaert ou encore Danny van Poppel défendre ses couleurs.