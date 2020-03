Word Tour : Tirreno-Adriatico et Milan – San Remo reportés

Cette fois, c’est sûr, Tirreno-Adriatico et Milan – San Remo n’auront pas lieu aux dates prévues, c’est-à-dire du 11 au 17 mars, et le 21 mars. Au lendemain de l’annonce du report des Strade Bianche prévues ce samedi, ces deux courses italiennes du calendrier World Tour ont été reportées ce vendredi en raison de l’épidémie de coronavirus par l’organisateur RCS. Idem pour la Settimana Coppi e Bartali, prévue du 25 au 29 mars, et pour le Tour de Sicile, prévu du 1er au 4 avril. Cela fait suite au décret du gouvernement italien de suspendre tous les événements sportifs ne pouvant se dérouler à huis clos pendant un mois.

A l’UCI de trouver de nouvelles dates

"RCS va demander à l’Union cycliste internationale, via la Fédération italienne de cyclisme, de trouver de nouvelles dates dans le calendrier international pour ces trois courses (Strade Bianche, Tirreno-Adriatico et Milan – San Remo, ndlr) », a écrit RCS dans un communiqué. Lundi, l’organisateur avait pourtant annoncé que ces trois courses auraient bien lieu. A ce jour, 148 personnes sont mortes du coronavirus en Italie, et 3858 sont atteintes du virus. En raison de l’épidémie, de nombreuses équipes (AG2R-La Mondiale, Astana, Groupama-FSJ, Ineos, Jumbo-Visma, Mitchelton-Scott…) avaient déjà annoncé qu’elles ne prendraient pas part aux classiques italiennes du mois de mars. Depuis sa création en 1907, Milan - San Remo, l'un des Monuments du cyclisme n'a été annulé qu'en 1916, 1944 et 1945, en raison de la guerre.