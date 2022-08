Wellens chez UAE Team Emirates, Jungels chez Bora-Hansgrohe

Jungels quitte déjà AG2R-Citroën

A l'aube du Tour d'Espagne et le dos à peine tourné au Tour de France, le Mercato du vélo bat son plein.Un petit tremblement de terre sachant queAprès onze saisons passées sous les couleurs de la formation de son pays, le natif de Saint-Trond, contraint à l'abandon au cours du dernier Tour de France (il n'avait pas pris le départ de la 17eme étape), a pourtant bien décidé de relever un premier autre challenge, en rejoignant les Emiratis et leur célèbre leader Tadej Pogacar, déjà vainqueur à deux reprises du Tour de France malgré son jeune âge. Wellens, vainqueur notamment de deux étapes sur le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne, tentera d'aider le Slovène à inscrire son nom une troisième fois à la Grande Boucle dès l'année prochaine. "Après onze belles années avec mon ancienne équipe, j'ai décidé qu'il était temps de relever un nouveau défi. J'ai l'impression de rejoindre une équipe de rang mondial avec une structure vraiment professionnelle et beaucoup d'ambition. Je suis très excité à l'idée de commencer et de faire partie de l'équipe pour 2023 et au-delà", se réjouit le double vainqueur de l'Eneco Tour, qui s'est engagé pour les deux prochaines saisons en faveur de l'UAE Team Emirates.Wellens a attendu onze ans avant d'aller voir ailleurs.Arrivé en 2020 en provenance de la formation qui se nommait à l'époque Deceuninck-Quick Step (elle porte désormais le nom Quick-Step Alpha Vinyl), le Luxembourgeois a cédé aux sirènes de l'équipe allemande Bora-Hansgrohe, qu'il rejoindra dès la saison prochaine dans le cadre d'un contrat pluriannuel. Avec là aussi le sentiment de passer un cap et de donner un nouvel élan à sa carrière pour celui qui s'était imposé en solitaire à Châtel lors de la 9eme étape du Tour cette année."Ce changement me donne l'impression que c'est le début de quelque chose de grand (...), avoue le multiple champion du Luxembourg du contre-la-montre et sur route sur le site officiel de sa nouvelle équipe. Je pense que c'est la meilleure équipe pour moi, afin de me permettre de revenir à des performances constantes sur le WorldTour. J'ai hâte de jouer un grand rôle pour les victoires d'équipe pour les saisons à venir. Je suis sûr que je peux encore évoluer en tant que coureur et je suis prêt à travailler dur pour cela." Cette saison, Jungels, redoutable rouleur et spécialiste du chrono, s'était également illustré lors du Tour de Suisse (6eme). Vincent Lavenu devrait avoir beaucoup de mal à le remplacer.