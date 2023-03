Il y aura cinq équipes françaises au départ du prochain Tour d’Espagne, la Vuelta. Ce sera la 78e édition. Elle débutera le 26 août à Barcelone et se terminera le 17 septembre à Madrid.

En plus des quatre équipes françaises du World Tour, à savoir Ag2r-Citroën, Arkéa-Samsic, Cofidis et Groupama-FDJ, on verra s’aligner la formation TotalEnergies. Elle a été retenue sur la base du classement UCI Pro Teams 2022, comme l’équipe belge Lotto Dstny.

Les deux autres places ont été attribuées à des formations espagnoles : Burgos-BH et Caja Rural-Seguros.