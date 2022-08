VTT : Pidcock sacré champion d'Europe, quatrième place pour Koretzky

Pidcock a fait tout exploser

VTT / CHAMPIONNATS D’EUROPE

Cross-country (H) - Vendredi 19 août 2022

Tom Pidcock est intouchable cette saison en VTT. Vainqueur à Albstadt et Nove Mesto lors des deux manches de Coupe du Monde auxquelles il a pris part, le Britannique a écœuré la concurrence à Munich lors des championnats d’Europe. Parti depuis la 34eme position sur la grille de départ, liée à l’absence de résultats probants en nombre depuis le début de la saison dans la discipline, le champion olympique l’été dernier à Tokyo a dû faire preuve de patience. Alors qu’un groupe au sein duquel Victor Koretzky a pu prendre place a très vite mené l’allure, Tom Pidcock a compté jusqu’à une vingtaine de secondes de retard. Toutefois, dès le troisième des huit tours du circuit tracé au cœur du Parc Olympique de Munich, le Britannique a fait la jonction avec la tête de course. Joshua Dubau a alors tenté de tout dynamiter en partant seul à l’avant.Il n’a fait qu’aiguiser l’appétit de celui qui a également été sacré champion du monde de cyclo-cross cette année. Imposant un tempo auquel seul Victor Koretzky puis Filippo Colombo ont pu répondre dans un premier temps, le vainqueur de l’étape de l’Alpe d’Huez cette année sur le Tour de France s’est isolé à l’avant durant le cinquième tour et le coureur de l’équipe Ineos Grenadiers sur la route n’a plus été revu. Avec la pluie qui a fait son retour dans la deuxième moitié de course, Tom Pidcock a coupé la ligne d’arrivée en vainqueur avec onze secondes d’avance sur le Danois Sebastian Fini Carstensen, qui a su s’accrocher tout au long de l’épreuve pour prendre l’ascendant sur Filippo Colombo. Victor Koretzky, quant à lui, n’a pas pu tenir la distance et doit se contenter de la quatrième place à l’arrivée. Le clan tricolore a également vu Joshua Dubau terminer 14eme juste devant Stéphane Tempier alors que Thomas Griot a jeté l’éponge dans le cinquième tour.Sebastian Fini Carstensen (DAN) à 11’’Filippo Colombo (SUI) à 12’’Victor Koretzky (FRA) à 18’’Thomas Litscher (SUI) à 21’’Jens Schuermans (BEL) à 25’’Lars Forster (SUI) à 30’’Andri Frischknecht (SUI) à 37’’Vital Albin (SUI) à 46’’Luca Schwartzbauer (ALL) à 48’’Joshua Dubau (FRA) à 1’24’’Stéphane Tempier (FRA) à 1’29’’