VTT : Loana Lecomte est encore la plus forte à Nove Mesto

Ferrand-Prévôt au pied du podium

Loana Lecomte a démarré la Coupe du Monde de VTT de superbe manière en l’emportant dimanche dernier à Albstadt (Allemagne). Toutefois, l’Annécienne ne voulait pas s’arrêter là et a frappé encore plus fort ce dimanche. Dans le cadre de la deuxième manche de la Coupe du Monde de cross-country, elle a assommé la concurrence et signé une nouvelle victoire à Nove Mesto. Un lieu qui lui porte décidément chance puisque c’est déjà dans ces chemins de République tchèque qu’elle a remporté l’an dernier son premier succès mondial chez les seniors. Loana Lecomte a pris son envol dès le premier des cinq tours de circuit à boucler et n’a fait qu’augmenter son avance par la suite. Elle comptait déjà près de 30 secondes d’avance sur l’Américaine Haley Batten qui a finalement franchi la ligne d’arrivée à 1’39’’ de celle qui s'impose ce dimanche après un peu moins d'une heure et demie d'effort.L’Australienne Rebecca McConnell complète le podium à un peu moins de deux minutes et devance Pauline Ferrand-Prévôt d'un peu moins de 20 secondes. La triple championne du monde de cross-country (2015, 2019 et 2020) a bien réagi après sa chute ce vendredi sur l’épreuve de short-track. Son séjour à l’hôpital est désormais derrière elle. « PFP », qui prendra part aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été, a de très grandes chances de s’envoler pour le Japon avec sa jeune compatriote. « Je suis tellement heureuse. Je suis en bonne forme en ce moment, surtout parce que ces deux manches de Coupe du Monde sont qualificatives pour les Jeux Olympiques, donc je me dois d’être en pleine forme », a savouré Loana Lecomte après la course. Elle espère être au rendez-vous de l’épreuve olympique le 27 juillet prochain sur le site d’Izu. La jeune française de 21 ans a tout fait pour.