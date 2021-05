VTT : Lecomte l'emporte devant Ferrand-Prévot à Albstadt

Le message fort des Françaises

La première manche de la Coupe du Monde de VTT, ce dimanche à Albstadt, en Allemagne, aLa patronne du circuit Pauline Ferrand-Prévot, deuxième mais tout sourire malgré tout en passant la ligne d'arrivée,Dimanche, la Haut-Savoyarde a ainsi remporté sa deuxième victoire en Coupe du Monde déjà (pour trois podiums au total) alors qu'elle ne disputait là que la troisième course dans la catégorie depuis le début de sa jeune carrière. Un exploit assez incroyable de la championne du monde espoirs sortante qu'elle a construit dès les premiers tours de roue.L'héroïne du jour a distancé d'entrée toutes ses concurrentes et a passé toute la course à l'avant pour s'imposer à l'arrivée avec près d'une minute d'avance sur une « PFP », probablement consciente qu'il n'y avait rien à espérer d'autre que la deuxième place sur cette première étape face à une Lecomte aussi déroutante. Non seulement, la vététiste originaire d'Annecy a rapidement creusé un écart sur la Champenoise et les autres, mais elle n'a de surcroît cessé de l'augmenter au fil des tours, ne laissant ainsi aucune chance à ses rivales, Ferrand-Prévot en tête, de revenir sur ses talons.Mais, encore une fois, la très bonne nouvelle pour l'équipe de France, c'est que Lecomte n'a pas été la seule Tricolore à annoncer la couleur ce dimanche en Allemagne, avec ce doublé français pour lancer la saison en beauté. Comme dans un rêve.