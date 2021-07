VTT - Cross country : Quatrième victoire pour Lecomte !

4️⃣/4️⃣ !!

Ferrand-Prévot quatrième malgré une chute



Quatre à la suite pour Loana Lecomte (21 ans) !Sur ses terres, la nouvelle reine du cross country, qui s'était déjà imposée à Albstadt (Allemagne), Nove Mesto (République tchèque) et Leogang (Autriche), a frappé très fort pour la reprise du calendrier en faisant la loi une nouvelle fois, ne laissant de surcroît que des miettes à ses concurrentes, elle qui vit sa toute première saison en élite.Toujours invaincue,et la jeune Française a passé la ligne d'arrivée avec 51 secondes d'avance sur sa dauphine dimanche, la Suédoise Jenny Rissveds. La native d'Annecy sacrée championne du monde Espoirs l'année dernière laisse au passage la troisième de la course la Britannique Evie Richards à 1'10”. De quoi encore consolider son avance au classement général de la Coupe du Monde.Egalement en lice, ce dimanche aux Gets,, au pied d'un podium où trône une fois de plus la nouvelle étoile du VTT français mais également mondial. "PFP" n'a toutefois pas eu de chance. Tandis que sa compatriote filait vers un quatrième succès en autant de rendez-vous cette saison, la Rémoise a en effet été victime d'une chute, survenue dès le début de la course. Une mésaventure qui l'a longtemps obligée à occuper la cinquième place.