Vital Concept: Coquart prolonge 

Vital Concept annonce ce vendredi la prolongation de contrat de Bryan Coquard. Le Français s'engage pour les deux prochaines saisons. S'il admet avoir pensé à partir, le sprinteur continuera à être le leader de l'équipe tricolore.

"Ne pas avoir participé au Tour de France ces deux derniers étés est un élément qui m’a fait réfléchir, explique le coureur de 27 ans sur le site officiel de la marque. J’aurais pu partir vers une équipe assurée de disputer le Tour mais je suis convaincu que nous sommes tout près de réussir ce à quoi nous aspirons: participer aux plus grandes courses du monde, être performants au plus haut niveau et garder cette régularité qui nous caractérise désormais."

