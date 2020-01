Vasil Kiryienka prend sa retraite en raison de problèmes cardiaques

Vasil Kiryienka aurait sans doute voulu choisir le jour où il allait prendre sa retraite, mais sa santé en a décidé autrement. Victime d’une anomalie cardiaque, révélée en mars dernier, le Biélorusse de 38 ans a annoncé qu’il arrêtait sa carrière. « C’est vraiment un triste jour pour moi, mais c’est la bonne direction à suivre, sur les conseils que m’ont donné les médecins. J’ai eu une super carrière et j’ai apprécié chaque minute où j’ai couru avec l’équipe, et je suis si reconnaissant du soutien que j’ai reçu tout au long de ma carrière », écrit Kiryienka sur le site de l’équipe Ineos (ex-Sky) dont il portait les couleurs depuis 2013.

Quatre victoires sur les Grands Tours pour Kiryienka

Le Biélorusse, fidèle lieutenant de Chris Froome sur les Grands Tours (20 participations, 16eme de la Vuelta 2009 comme meilleur résultat, quatre victoires d’étapes), a notamment été sacré champion du monde du contre-la-montre 2015. Il a également été porte-drapeau de la Biélorussie aux JO de Rio en 2016. On ne l’a plus vu sur un vélo depuis les Mondiaux du Yorkshire en septembre dernier, où il avait terminé 31eme du chrono puis avait abandonné la course en ligne.