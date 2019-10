Un coureur de la Sunweb paraplégique après une chute

L'équipe Sunweb a donné des nouvelles de son jeune coureur, Edo Maas, victime d'une chute sur le Tour de Lombardie espoirs. Heurté par une voiture qui avait fait irruption sur le parcours, dans la descente de la Madonna del Ghisallo, le Néerlandais de 19 ans a subi plusieurs opérations, "qui ont toutes été couronnées de succès".

Touché au visage, Edo Maas a surtout souffert d'une fracture du dos qui a entraîné une paraplégie, une perte de sensation nerveuse dans ses jambes. "À l'heure actuelle, il est peu probable que la fonctionnalité de ses jambes revienne un jour, mais la force de combat et l'espoir prévalent", indique la Sunweb dans son communiqué.

"Même si cela ne va pas effacer cette tragédie dévastatrice, nous appelons une nouvelle fois notre instance dirigeante (UCI) à consacrer tout son temps et ses ressources pour garantir la mise en œuvre de conditions de course sûres pour les équipes et leurs coureurs", ajoute la formation néerlandaise.

After a crash at #PiccoloLombardia caused severe injuries, we have an update on @EdoLM's condition.



This news is extremely difficult for Edo, his family and teammates to process. Through it all, we will always remain #TogetherForEdo❤



https://t.co/9sKt6cQr9r pic.twitter.com/Xm9M7Hb8A7