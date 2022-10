UCI : B&B Hôtels-KTM absent de la liste des 51 candidats pour la saison prochaine

Un simple "contretemps" pour B&B Hôtels-KTM



Cinq équipes françaises, mais pas l'équipe B&B Hôtels-KTM. Surprise mercredi à la lecture de la liste UCI (dévoilée par celle-ci) des candidats pour la saison prochaine, WorldTour et ProTour confondus. Parmi les 51 dossiers reçus par l'instance pour les deux divisions en 2023, figuraient bien ceux des quatre formations françaises du WorldTour, à savoir AG2R-Citroën, Groupama-FDJ, Cofidis et Arkea Samsic. Même chose pour ce qui était de l'équipe TotalEnergies, concernée, elle, en revanche par le ProTour (deuxième division du peloton professionnel) uniquement. En revanche, pas de trace de B&B Hôtels-KTM. Et pour cause, puisque la formation bretonne chère à Jérôme Pineau, le manager, n'a pas déposé de dossier. Du dépôt de bilan dans l'air ? Pas du tout. Si l'équipe que devrait rejoindre le légendaire Mark Cavendish dans les prochains jours - le sprinteur britannique de 37 ans aux 34 victoires sur le Tour de France devrait signer un contrat d'un an avec option pour une deuxième année - n'a pas encore adressé sa candidature auprès de l'UCI pour la saison prochaine, c'est uniquement parce qu'elle se trouve en période de mutation.Le communiqué publié mercredi par cette équipe fondée en 2018 va d'ailleurs dans ce sens et évoque un simple... "contretemps". "Ce contretemps est dû au changement de structure juridique inhérente à l'évolution de l'équipe pour les années à venir", indique la formation bretonne, qui précise qu'elle "prend acte de son absence" de cette liste provisoire des candidats pour la saison prochaine, publiée mercredi par l'UCI. B&B Hôtels-KTM ajoute par ailleurs que "consciente des prochains échéances fixées par l'UCI", elle "met tout en œuvre pour fournir le plus rapidement possible les éléments manquants". En WorldTour, à noter que si l'UCI a reçu 21 candidatures, seules 18 équipes seront enregistrées en vertu des 18 places en jeu. A noter également que l'instance ne dévoilera la liste définitive des équipes qu'une fois conclu le processus d'enregistrement des équipes en question. La commission des licences rendra son verdict auprès des concernés directement en décembre prochain.