UAE Tour (E7) : Pogacar s'offre une deuxième étape et le classement général

Pogacar a bonifié le travail de son équipe

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / UAE TOUR

7eme et dernière étape - Al Ain-Jebel Hafeet (148km) - Samedi 26 février 2022

Classement général final

Tadej Pogacar n’a rien laissé à ses rivaux. Leader de l’UAE Tour depuis sa victoire à Jebel Rais, le coureur de l’équipe UAE Team Emirates a conclu la semaine de compétition sur les terres de son employeur en levant les bras au sommet de Jebel Hafeet. Une dernière étape, longue de 148 kilomètres au départ d’Al Ain, qui a démarré avec de nombreuses escarmouches mais aucune n’a permis de dessiner la grande échappée de cette septième et dernière étape. Toutefois, un groupe de sept coureurs avec notamment Clément Davy, Michael Morkov ou encore Daryl Impey a su se constituer un petit matelas sur le reste du peloton. Alors que l’équipe UAE Team Emirates a un temps assuré l’allure en tête du paquet, la formation Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux a ensuite missionné Pascal Ackermann pour hausser l’allure et maintenir l’écart sous les trois minutes. Une échappée qui a alors perdu un de ses membres, le Néerlandais Joris Nieuwenhuis, puis qui a vu son avance fondre à l’approche de la montée finale vers Jebel Hafeet, longue de 10,9 kilomètres à 6,8% de moyenne.C’est à un peu moins de sept kilomètres de la ligne que la formation UAE Team Emirates a lancé les hostilités avec une première accélération de Rafal Majka, qui a mis en difficulté bon nombre de coureurs, avant que George Bennett ne prenne la suite du Polonais pour réduire le groupe des favoris à une vingtaine de membres alors que l’échappée a très vite abdiqué. A quatre kilomètres du but, Tadej Pogacar est venu conclure le travail de ses équipiers avec un démarrage auquel seul Adam Yates a pu répondre dans un premier temps. Revenu aux côtés de son leader, João Almeida a ensuite tenté sa chance pour user un peu plus les adversaires du Slovène. Dans les derniers mètres, Tadej Pogacar a fini par prendre l’ascendant sur Adam Yates pour lever les bras en vainqueur devant le Britannique alors que Pello Bilbao complète le podium de l’étape et du classement général. Tenant du titre, le double vainqueur du Tour de France ajoute l’UAE Tour à son palmarès pour la deuxième fois et lance sa saison 2022 sur les chapeaux de roues.Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 1’’Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 5’’João Almeida (POR/UAE Team Emirates) à 15’’Lucas Plapp (AUS/Ineos Grenadiers) à 16’’Carlos Verona (ESP/Movistar) à 16’’Rafal Majka (POL/UAE Team Emirates) à 16’’Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 30’’Geoffrey Bouchard (FRA/AG2R-Citroën) à 53’’Chris Harper (AUS/Jumbo-Visma) à 53’’Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 22’’Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 48’’Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 54’’João Almeida (POR/UAE Team Emirates) à 55’’Carlos Verona (ESP/Movistar) à 1’17’’Rafal Majka (POL/UAE Team Emirates) à 1’24’’Geoffrey Bouchard (FRA/AG2R-Citroën) à 1’46’’Romain Bardet (FRA/DSM) à 1’46’’David de la Cruz (ESP/Astana Qazaqstan) à 1’58’’