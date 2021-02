UAE Tour (E7) : Pogacar débute bien la saison

Place à l'Italie pour Pogacar en mars !

WORLD TOUR / UAE TOUR

Classement de la 7eme étape (Yas Mall - Abu Dhabi Breakwater, 147 kilomètres) - Samedi 27 février 2021

Olivier Le Gac (FRA/Groupama-FDJ) mt

Classement général final

Geoffrey Bouchard (FRA/AG2R Citroën) à 10'52

La première épreuve World Tour de la saison pour... Tadej Pogacar ! En tête du classement général depuis le contre-la-montre de la deuxième étape, le vainqueur du dernier Tour de France a remporté le Tour des Emirats Arabes Unis ce samedi au terme de la septième étape. Le Slovène, leader de l'équipe UAE Emirates qui courait donc "à domicile", n'a jamais vraiment tremblé depuis qu'il a pris 43 secondes d'avance sur Adam Yates (Ineos Grenadiers), le tenant du titre, lors de l'arrivée au sommet de Jebel Hafeet mardi dernier.(qui a lourdement chuté à 40 kilomètres de l'arrivée et a été touché au visage, mais a pu reprendre la course), et 1'02 sur le Portugais de Deceuninck-Quick Step, Joao Almeida (pris dans une bordure en début d'étape, mais qui a pu revenir).Il s'agit de la troisième victoire au classement général d'une épreuve World Tour de Tadej Pogacar, après le Tour de France 2020 et le Tour de Californie 2019. De quoi prend confiance avant les deux courses italiennes du mois de mars auxquelles il doit participer : les Strade Bianche (le 6) et Tirreno-Adriatico (du 10 au 16). Cette dernière étape a été remportée au sprint par Caleb Ewan (Lotto-Soudal), qui signe ainsi sa première victoire de la saison.Samuele Battistella (Astana-Premier Tech), Matteo Sobrero (both Astana-Premier Tech) et Alexys Brunel (Groupama-FDJ) ont formé l'échappée du jour, mais ils ont été rattrapés1- Caleb Ewan (AUS/Lotto Soudal) en 3'18"292- Sam Bennett (IRL/Deceuninck-Quick Step) mt3- Phil Bauhaus (ALL/Bahrain Victorious) mt4- Michael Morkov (DAN/Deceuninck-Quick Step) mt5- Cees Bol (PBS/DSM) mt6- André Greipel (ALL/Israel Start-Up Nation) mt7- Andrea Vendrame (ITA/AG2R-Citroën) mt8- Luka Mezgec (SLO/BikeExchange) mt9- Riccardo Minali (ITA/Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) mt10- Yevgeniy Gidich (KAZ/Astana - Premier Tech) mt...29-...Adam Yates (GBR/INEOS Grenadiers) à 35"Joao Almeida (POR/Deceunick-Quick Step) à 1'02Chris Harper (AUS/Jumbo-Visma) à 1'42Neilson Powless (USA/EF Education-Nippo) à 1'45Mattias Skjelmose Jensen (DAN/Trek-Segafredo) à 2'37Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) à 2'39Mattia Cattaneo (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 3'53Ruben Fernandez (ESP/Cofidis) à 4'13Fausto Masnada (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 6'30......