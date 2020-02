UAE Tour (E5) : Victoire d'une infime marge pour Pogacar, A.Yates toujours en rouge

On prend les mêmes et on recommence ! Tel a été le credo de l’arrivée de la 5eme étape de l’UAE Tour sur les pentes de Jebel Hafeet, qui a accueilli le final de la 3eme étape ce mardi. Mais l’ordre d’arrivée a quelque peu varié par rapport au succès magistral d’Adam Yates car, si le Britannique a été dans le bon coup dans le final, il n’a rien pu faire au sprint face à Tadej Pogacar et Alexey Lutsenko. Cette étape, longue de 162km, a d’abord proposé une très longue section relativement plane pour rallier Al Ain et le pied de la montée finale. Une portion qui a été mise à profit par un groupe de cinq coureurs dont Larry Warbasse (AG2R-La Mondiale), Tosh van der Sande (Lotto-Soudal) et James Knox (Deceuninck-Quick Step). Une échappée qui a eu la bénédiction du peloton pour prendre jusqu’à six minutes d’avance avant de voir les équipes de leaders hausser le ton et réduire l’écart petit à petit. Le seul moment de panique dans le peloton a été lié à un vent de côté qui a provoqué des débuts de bordure mais, les équipes étant bien organisées, personne n’a été piégé et a pu aborder l’explication finale dans les meilleures conditions.

Pogacar s’impose d’un boyau face à Lutsenko

A l’entame de la montée finale, longue de 10,8km avec une pente moyenne à 5,4% et des portions à 11%, le groupe de tête n’a plus compté que deux minutes d’avance. C’est alors que James Knox a pris ses responsabilités, partant seul dans la pente, lui qui a souffert de la chaleur sur ces mêmes pentes lors de la 3eme étape. Les équipiers des leaders ont fait le travail pour amincir le peloton et revenir sur le Britannique, qui a vu ses efforts réduits à néant par une accélération de Tadej Pogacar. Le Slovène a vu Adam Yates le suivre tout comme David Gaudu, Alexey Lutsenko et Ilnur Zakarin. Un quintette qui, malgré une offensive franche d’Adam Yates, a abordé les 500 derniers mètres soudé, le leader de la Groupama-FDJ faisant la jonction. Bloqué à l’intérieur du dernier virage, le porteur du maillot rouge n’a pas pu exceller dans l’exercice du sprint et, alors qu’il sentait la victoire à sa portée, Alexey Lutsenko a vu Tadej Pogacar jeter son vélo sur sa droite pour passer la ligne juste devant lui. Derrière ce duo, Adam Yates a assuré et conserve son maillot rouge devant le Slovène et le Kazakh alors que David Gaudu, quatrième, se maintient dans la hiérarchie.



CYCLISME / UAE TOUR

5eme étape - Al Ain-Jebel Hafeet (162km) - Jeudi 27 février 2020

1- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) en 3h48’53’’

2- Alexey Lutsenko (KAZ/Astana) mt

3- Adam Yates (GBR/Mitchelton-Scott) mt

4- David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 4’’

5- Ilnur Zakarin (RUS/CCC) à 7’’

6- Davide Formolo (ITA/UAE Team Emirates) à 23’’

7- Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 23’’

8- Wilco Kelderman (PBS/Sunweb) à 24’’

9- Victor de la Parte (ESP/CCC) à 24’’

10- Rafal Majka (POL/Bora-Hansgrohe) à 27’’

...



Classement général après 5 étapes (sur 7)

1- Adam Yates (GBR/Mitchelton-Scott) en 20h35’04’’

2- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 1’01’’

3- Alexey Lutsenko (KAZ/Astana) à 1’33’’

4- David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 1’48’’

5- Rafal Majka (POL/Bora-Hansgrohe) à 2’11’’

6- Wilco Kelderman (PBS/Sunweb) à 2’34’’

7- Ilnur Zakarin (RUS/CCC) 2’34’’

8- Davide Formolo (ITA/UAE Team Emirates) à 2’39’’

9- Diego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates) à 2’47’’

10- Victor de la Parte (ESP/CCC) à 2’51’’

...