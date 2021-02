UAE Tour (E4) : S.Bennett l'emporte au sprint, Pogacar reste leader du classement général

Et de 50 pour Sam Bennett ! Ce mercredi, le sprinteur de la formation Deceuninck-Quick Step a remporté, au sprint, la quatrième étape de l'UAE Tour, courue autour d'Al Marjan Island et longue de 204 kilomètres. Sa première victoire de cette saison 2021, la troisième de son équipe, mais également et surtout la cinquantième victoire depuis le début de sa carrière. A l'arrivée, l'Irlandais devance le Néerlandais David Dekker (Jumbo-Visma), déjà deuxième à l'arrivée de la première étape de ce dimanche, et l'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal). A noter que dans l'échappée du jour avaient notamment pris place deux Français, à savoir François Bidard (AG2R Citroën) et Olivier Le Gac (Groupama-FDJ).

Pogacar et les autres favoris ont passé une journée tranquille

C'était la première fois depuis le lancement de cette édition 2021 qu'une étape s'est ainsi terminée au sprint. Le classement général n'a évidemment pas bougé, dans la mesure où les grands favoris ont vécu cette journée de la façon la plus tranquille possible. Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) devance toujours le Britannique Adam Yates (INEOS Grenadiers) et le Portugais Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step). Ce jeudi, c'est une nouvelle arrivée au sommet qui est bel et bien prévue.



CYCLISME / UAE TOUR

4eme étape - Al Marjan Island - Al Marjan Island (204km) - Mercredi 24 février 2021

1- Sam Bennett (IRL/Deceuninck-Quick Step) en 4h51'51”

2- David Dekker (PBS/Jumbo-Visma) mt

3- Caleb Ewan (AUS/Lotto Soudal) mt

4- Elia Viviani (ITA/Cofidis) mt

5- Matteo Moschetti (ITA/Trek-Segafredo) mt

6- Pascal Ackermann (ALL/Bora-Hansgrohe) mt

7- Phil Bauhaus (ALL/Bahrain Victorious) mt

8- Giacomo Nizzolo (ITA/Qhubeka Assos) mt

9- Fernando Gaviria (COL/UAE Team Emirates) mt

10- Kaden Groves (AUS/Team BikeExchange) mt

...



Classement général après 4 étapes (sur 7)

1- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) en 12h50'39”

2- Adam Yates (GBR/INEOS Grenadiers) à 43”

3- Joao Almeida (POR/Deceunick-Quick Step) à 1'03”

4- Chris Harper (AUS/Jumbo-Visma) à 1'43”

5- Neilson Powless (USA/EF Education-Nippo) à 1'45”

6- Mattias Skjelmose Jensen (DAN/Trek-Segafredo) à 2'36”

7- Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) à 2'38”

8- Mattia Cattaneo (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 2'39”

9- Ruben Fernandez Andujar (ESP/Cofidis) à 3'32”

10- Fausto Masnada (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 4'47”

...