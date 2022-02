UAE Tour (E1) : Philipsen s'impose au sprint devant Bennett et Viviani

Jasper Philipsen lance en force la saison de l’UCI World Tour ! Alors que le traditionnel début d’année en Australie a été une nouvelle fois annulé en raison de la pandémie, c’est sur les routes des Emirats Arabes Unis que l’élite du cyclisme professionnel masculin s’est donné rendez-vous. Pour lancer l’UAE Tour, c’est un parcours de 184 kilomètres absolument plat, un grand aller-retour à Madinat Zayed qui a été proposé aux coureurs. Sans surprise, une échappée n’a pas tardé à se former avec cinq coureurs qui ont fait le choix de fausser compagnie au peloton dont les Italiens Luca Rastelli et Alessandro Tonelli, accompagnés du duo de la formation Gazprom-RusVelo Pavel Kochetkov et Dmitry Strakhov mais également du Belge Xandres Vervloesem. Les équipes de sprinteurs ont alors laissé faire les fuyards, qui ont pu compter jusqu’à un peu plus de quatre minutes d’avance.

Philipsen a fait parler la puissance

Une échappée qui a longtemps fait cause commune mais, à un peu moins de 60 kilomètres de l’arrivée, Dmitry Strakhov a été distancé avant d’être absorbé par le peloton. Les équipes de sprinteurs ont alors haussé progressivement l’allure, mettant un terme à l’aventure du quatuor de tête à un peu moins de 20 kilomètres de la ligne d’arrivée. Les trains se sont alors mis en place et ont cadenassé le final de cette étape. Alors que Dylan Groenewegen a essayé de passer près de la balustrade, Jasper Philipsen a su maintenir l’avantage pris sur ses rivaux afin de lever les bras de vainqueur. Le coureur de l’équipe Alpecin-Fenix devance Sam Bennett et Elia Viviani, s’emparant par la même occasion du maillot de leader du classement général, quand Arnaud Démare a coupé la ligne d’arrivée en sixième position.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / UAE TOUR

1ere étape - Medinat Zayed-Medinat Zayed (184km) - Dimanche 20 février 2022

1- Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) en 4h42’34’’

2- Sam Bennett (IRL/Bora-Hansgrohe) mt

3- Elia Viviani (ITA/Ineos Grenadiers) mt

4- Dylan Groenewegen (PBS/BikeExchange-Jayco) mt

5- Emils Liepins (LET/Trek-Segafredo) mt

6- Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) mt

7- Max Kanter (ALL/Movistar) mt

8- Olav Kooij (PBS/Jumbo-Visma) mt

9- Tom Devriendt (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mt

10- Pascal Ackermann (ALL/UAE Team Emirates) mt

…



Classement général après 1 étape (sur 7)

1- Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) en 4h42’24’’

2- Sam Bennett (IRL/Bora-Hansgrohe) à 4’’

3- Dmitry Strakhov (RUS/Gazprom-RusVelo) à 4’’

4- Elia Viviani (ITA/Ineos Grenadiers) à 6’’

5- Alessandro Tonelli (ITA/Bardiani-CSF-Faizanè) à 6’’

6- Xandres Vervloesem (BEL/Lotto-Soudal) à 8’’

7- Dylan Groenewegen (PBS/BikeExchange-Jayco) à 10’’

8- Emils Liepins (LET/Trek-Segafredo) à 10’’

9- Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) à 10’’

10- Max Kanter (ALL/Movistar) à 10’’

…