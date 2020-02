UAE Tour (E1) : Ackermann prend le meilleur sur Ewan et Barbier

Pascal Ackermann était le plus fort. Ce dimanche, le pensionnaire de la formation Bora-Hansgrohe, s'est adjugé, au sprint, la première étape de l'UAE Tour, longue de 148 kilomètres, entre The Pointe et Dubai Silicon Oasis. Le cycliste allemand a devancé, après 3h29'19 d'efforts, l'Australien Caleb Ewan, membre de l'équipe Lotto Soudal. Meilleur Français du jour, Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation) a pris une belle troisième place. De nombreux autres sprinteurs ont fait le déplacement pour cette épreuve World Tour, mais ils n'ont pas pu tous s'exprimer. Par exemple, le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) a échoué à la quatrième place du jour.

Démare s'est fait piéger

L'emballage final a fait plusieurs victimes et c'est ainsi que le Colombien Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), ou bien encore le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ), se retrouvent finalement hors du Top 10. Grâce à ce premier succès, l'Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) devient donc, de surcroît, le premier leader du classement général de l'épreuve, devant son dauphin du jour Caleb Ewan. Une tunique qu'il pourrait toutefois assez rapidement céder. En effet, la deuxième étape, programmée ce lundi, offrira une arrivée en côte, à Hatta. Une étape où un puncheur devrait avoir vraisemblablement le dernier mot.



CYCLISME - UAE TOUR

1ere étape (Dubai The Pointe - Dubai Silicon Oasis, 148km) - Dimanche 23 février 2020

1- Pascal Ackermann (ALL/Bora-Hansgrohe) en 3h29'19

2- Caleb Ewan (AUS/Lotto Soudal) mt

3- Rudy Barbier (FRA/Israel Start-Up Nation) mt

4- Dylan Groenewegen (PBS/Jumbo-Visma) mt

5- Luka Mezgec (SLO/Mitchelton-Scott) mt

6- Alberto Dainese (ITA/Sunweb) mt

7- Jakub Mareczko (ITA/CCC) mt

8- Max Walscheid (ALL/NTT) mt

9- José Joaquin Rojas Gil (ESP/Movistar) mt

10- Andrea Vendrame (ITA/AG2R La Mondiale) mt

...



Classement général (après 1 étape sur 7)

1- Pascal Ackermann (ALL/Bora-Hansgrohe) en 3h29'09

2- Caleb Ewan (AUS/Lotto Soudal) à 4”

3- Veljko Stojnic (SER/Vini Zabu - KTM) à 5”

4- Rudy Barbier (FRA/Israel Start-Up Nation) à 6”

5- Leonardo Tortomasi (ITA/Vini Zabu - KTM) mt

6- Nikolay Cherkasov (RUS/Gazprom - RusVelo) à 7”

7- Dylan Groenewegen (PBS/Jumbo-Visma) à 10”

8- Luka Mezgec (SLO/Mitchelton-Scott) mt

9- Alberto Dainese (ITA/Sunweb) mt

10- Jakub Mareczko (ITA/CCC) mt

...