UAE Team Emirates : Richeze finalement prolongé ?

En deux semaines, l’avenir de Maximilano Richeze a peut-être basculé. Toujours sans contrat pour la saison à venir après la fin de son bail avec l'équipe UAE Team Emirates, le vétéran argentin (38 ans) envisageait sérieusement de prendre sa retraite ces derniers temps. « J'ai déjà 38 ans, l'idée était de continuer un an de plus parce que je me sens bien mais au cas où je n'aurais pas d'équipe et que je devais m'arrêter cette année, ce ne sera pas un problème non plus », a-t-il reconnu à l’intersaison. Mais voilà, le dossier pourrait prendre une autre tournure et permettre au protagoniste de repousser cette échéance de quelques mois. Selon le quotidien italien La Gazzetta dello Sport, celui qui est a remporté le titre de champion d’Argentine sur route en 2019 pourrait signer un nouveau contrat avec l’équipe émiratie pour 2022, ou du moins pour une partie de la saison dans le but de prendre sa retraite après le Tour d’Italie, programmé du 6 au 29 mai.

Richeze vient de remporter le prologue du Giro del Sol

Un beau clin d’œil pour Richeze, double vainqueur d’étape sur le Giro en 2007. Celles-ci sont d’ailleurs ses seules victoires sur les quinze Grands Tours auxquels il a pris part avec Navigare (2006-2009), Lampre-Merida (2013-2015), Quick Step (2016-2019) ou encore UAE Team Emirates (2020-2021). Richeze, c’est également 17 victoires en carrière avec notamment une décrochée sur le Tour de Suisse 2016, trois sur les routes du Tour de Turquie et deux autres glanées à l’occasion du Tour de San Juan 2017. En attendant de trouver un nouveau challenge en Europe, il est rentré au pays pour rouler avec l’équipe continentale Chimbas Te Quiero, dans laquelle il côtoie son frère Mauro. « L’Atomico » a d’ailleurs été récompensé en remportant récemment le prologue du Giro del Sol. Une performance qui peut avoir convaincu les dirigeants d’UAE Team Emirates d’entamer une réflexion quant à l’avenir de leur ancien et peut-être futur coureur.