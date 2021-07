UAE Team Emirates : Pogacar prolonge jusqu'en 2027

Gianetti : "Nous l'avons vu devenir un jeune homme"

A seulement 22 ans, Tadej Pogacar repousse déjà toutes les limites.Dix jours après avoir conservé son titre sur la Grande Boucle en assommant cette fois tous ses concurrents, le jeune prodige slovène qui fait déjà l'objet de toutes les suspicionsLié à la formation émiratie jusqu'en 2026 avant de rempiler,aux couleurs qu'il défend depuis 2019. Plus long contrat en cours à l'heure actuelle. Le nouvel extra-terrestre du cyclisme mondial s'est immédiatement félicité de cette aventure qui dure dans cette équipe UAE Team-Emirates qu'il considère comme sa famille et à laquelle il espère faire vivre encore de nombreuses heures de gloire."Je suis vraiment heureux de pouvoir engager mon avenir dans l'équipe et de rester ici pour les prochaines années. Je me sens chez moi ici, c'est comme une grande famille. Cette équipe me convient vraiment et j'ai la chance de dire que j'ai non seulement trouvé des collègues, mais aussi des amis. Je suis excité pour les années à venir et ce qu'elles apporteront, avec, je l'espère, encore plus de succès pour moi et pour l'équipe." Mauro Gianetti, le manager général de l'équipe chère à Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri, le président de la formation émiratie, se réjouit lui aussi de pouvoir compter une année de plus sur celui qui avait douché l'enthousiasme de Primoz Roglic la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées lors du Tour 2020. "Nous avons constitué une équipe remplie de jeunes talents pour l'avenir et Tadej fait partie intégrante de ce processus depuis le début. D'un adolescent, nous l'avons vu devenir un jeune homme, et ce qu'il a accompli est fantastique. Il inspire non seulement ses coéquipiers, mais toute une nouvelle génération de jeunes cyclistes aux Émirats arabes unis et dans le monde." Le pire, c'est que cela ne fait probablement que commencer.