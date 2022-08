UAE Team Emirates : Novak, troisième recrue

Le recrutement continue du côté de l'équipe UAE Team Emirates, particulièrement active sur le marché des transferts depuis le début de la semaine. Ainsi, après avoir déjà enregistré les arrivés du Belge Tim Wellens, qui n'avait connu que l'équipe Lotto-Soudal dans sa carrière jusqu'à maintenant (quatorze saisons), et de l'Autrichien Felix Grossschartner, transfuge de l'équipe Bora-Ansgrohe, la formation émiratie a annoncé jeudi une troisième et nouvelle recrue, en la personne de Domen Novak (27 ans). Compatriote de Tadej Pogacar, dont il sera dorénavant également le coéquipier, le coureur slovène s'est engagé pour les deux prochaines saisons. Sacré champion de Slovénie en 2019, Novak, dont le contrat chez Bahrain-Victorious était arrivé à son terme, ne cache pas que pour lui, rejoindre Pogacar et évoluer sous les mêmes couleurs que le double vainqueur du Tour de France constitue un rêve, au même titre que le Slovène rêvait de porter le maillot d'UAE Team Emirates. C'est désormais chose faite.

Novak : "C'était un rêve"

"C'était mon rêve de rouler pour UAE Team Emirates aux côtés d'un champion comme Tadej Pogacar et de tant d'autres bons coureurs. Maintenant, le rêve est devenu réalité, je suis honoré et reconnaissant de la confiance qu'ils m'ont témoignée et je suis impatient de commencer cette aventure", se réjouit la troisième recrue de l'équipe émiratie, qui pourrait très vite se renforcer de nouveau pour tenter de permettre à "Pogi" de renouer avec le succès sur la Grande Boucle dès la prochaine édition. En attendant d'annoncer éventuellement le nom d'une quatrième recrue, Mauro Gianetti, pour le moment, se contente sur le site de l'équipe de se féliciter de l'arrivée de Novak, très bon grimpeur notamment. "C'est un coureur qui a montré une bonne progression au cours de ses années en tant que professionnel et nous pensons qu'il peut apporter de bonnes qualités à l'équipe, notamment en montagne." Il faut donc s'attendre à ce que le coureur qui avait terminé troisième cette année du Tour de Slovénie remporté par Pogacar découvre le Tour de France en 2023. Pour le moment, le Slovène n'a disputé que deux Grands tours : le Tour d'Italie, à trois reprises (31eme cette année), et le Tour d'Espagne, avec une 105eme place comme meilleur résultat (en 2017). Un palmarès qui ne demande qu'à prendre du galon.