UAE Team Emirates : L'équipe prolonge quatre nouveaux coureurs

McNulty à son avantage sur le Tour de cette année

UAE Team Emirates s'active toujours autant dans la rubrique des transferts. Ce vendredi, via son compte Twitter officiel, l'équipe cycliste émiratie a officialisé la prolongation de quatre autres coureurs. Certains faisant ainsi partie de la garde rapprochée du Slovène Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France, en 2020 puis en 2021, avant de rater le triplé cette année. Les quatre heureux élus, à savoir, prolongent leur bail respectif jusqu'en 2024. Les deux premiers cités sont bien souvent les derniers qui accompagnent Pogacar, en haute montagne et leur aide est donc particulièrement précieuse, comme lors de la dernière édition du Tour de France, même s'il n'y a donc pas eu de victoire finale à l'arrivée.Toutefois, à l'occasion de la 17eme étape, l'Américain Brandon McNulty, aujourd'hui âgé de seulement 24 ans, avait alors placé une très grosse accélération, ce qui avait ainsi permis de décrocher tous les gros leaders du peloton, mais également l'ensemble des coéquipiers du Danois Jonas Vingegaard, pensionnaire de la formation Jumbo-Visma et futur vainqueur de cette fameuse Grande Boucle. Ce jour-là, c'est bel et bien le Slovène Tadej Pogacar qui avait alors triomphé au sommet du col de Peyragudes. Cette année,avant d'être contraint à l'abandon lors de la première des trois étapes disputées dans les Pyrénées, en raison d'une blessure située à une cuisse. Dans son communiqué officialisant cette quadruple prolongation, la formation cycliste émiratie précise ainsi notamment que les prolongations de NcNulty et de Bjerg s'inscrivent "dans la stratégie à long terme de développer de jeunes talents". Ce jeudi, UAE Team Emirates avait déjà annoncé quatre autres prolongations, cette fois jusqu'en 2023, à savoir celles de l'Italien Matteo Trentin, du Norvégien Vegard Stake Laengen et des Portugais Ivo et Rui Oliveira.