UAE Team Emirates : Après des « faux positifs », l'équipe se prépare pour Liège-Bastogne-Liège

Il manquait du monde dans l’explication finale lors de la La Flèche Wallonne. Alors que Julian Alaphilippe a levé les bras pour la troisième fois au sommet du Mur de Huy a près avoir triomphé de Primoz Roglic et d’Alejandro Valverde, l’équipe UAE Team Emirates n’a pas pu prendre le départ. En effet, les coéquipiers de Marc Hirschi, qui était le tenant du titre de l’épreuve, et de Tadej Pogacar ont vu les autorités sanitaires belges leur interdire de participer à la course après plusieurs tests de dépistage du coronavirus qui ont donné des résultats positifs. Selon plusieurs sources évoquées par le site anglophone Cyclingnews, le manager de la formation émiratie Mauro Gianetti et le coureur italien Diego Ulissi faisaient partie des personnes concernées. Toutefois, de nouveaux tests et une analyse plus poussée ont permis de confirmer que les premiers résultats étaient de « faux positifs ». Mais, selon le directeur des opérations de l’équipe UAE Team Emirates, la décision de bloquer les coureurs a été prise par précaution.

Pogacar et Hirschi prêts pour une revanche

Afin de faciliter l’obtention de l’autorisation de participer ce dimanche à Liège-Bastogne-Liège, Mauro Gianetti a quitté la Belgique pour retourner en Suisse quand Diego Ulissi ne fera pas partie des huit coureurs sélectionnés pour la « Doyenne ». Une participation au troisième Monument de la saison qui reste incertaine, les tests ayant posé problème avant La Flèche Wallonne n’ayant pas été officiellement considérés comme des « faux positifs ». Néanmoins, les dirigeants de l’équipe UAE Team Emirates se montrent confiants quant à la présence de leurs coureurs à Liège en fin de semaine. « Nous avons reçu le feu vert pour courir dimanche, sous réserve des résultats des tests prévus ce vendredi, a confié un porte-parole de la formation émiratie à Cyclingnews. C’est le même test imposé à toutes les équipes trois jours avant une course. » Sans attendre l’officialisation de l’information, Tadej Pogacar et ses coéquipiers, dont Marc Hirschi, ont effectué une reconnaissance du parcours de Liège-Bastogne-Liège, avec le vainqueur du dernier Tour de France qui s’est montré à son avantage sur les pentes de la Côte de Stockeu, un des hauts-lieux de l’épreuve.