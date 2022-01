UAE Emirates : Pogacar vise les cinq Monuments

Tadej Pogacar ne souhaite pas s'arrêter à deux Monuments. Déjà vainqueur de deux des cinq Monuments du cyclisme, le Tour de Lombardie et Liège-Bastogne-Liège, le petit prodige slovène n'entend pas en rester là. Ce lundi, lors d'une visio-conférence de presse au cours de laquelle il a également dévoilé son programme de la saison, le vainqueur des deux dernières éditions du Tour de France a avoué qu'il ne se voyait pas finir sa carrière sans ajouter Milan-San Remo, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, les trois autres classiques les plus prestigieuses que compte le cyclisme international selon un terme qui était apparu pour la première fois au début du 21eme siècle. "Dans un futur lointain, oui, j'aimerais gagner les cinq", a reconnu le leader de l'équipe UAE Emirates, vainqueur la saison dernière dans la même année de ces deux premiers Monuments. Toutefois, s'il abordera le nouvel exercice avec toujours autant d'ambitions, Pogacar avoue qu'il ne se focalisera pas sur le gain des cinq courses mythiques, même s'il sera au départ de quatre des cinq rendez-vous en question en 2022 (il n'y a que le Paris-Roubaix qu'il ne disputera pas), dont le Tour des Flandres, auquel il participera pour la première fois depuis son passage chez les professionnels. "Cette course, je la vois comme un challenge mais ce n'est pas parce que je vais prendre le départ de quatre Monuments cette année que je vais essayer de tous les gagner (...) J'avais participé au Tour des Flandres quand j'étais espoir, dans le cadre de la Coupe des nations, avec la Slovénie. Mais ce n'était pas le même jour, pas la même ambiance. La faire chez les pros, c'est une autre histoire."

Son plus beau souvenir de 2021 ? La 8eme étape du Tour de France

Le Slovène, qui avait surpris tout le monde en s'essayant au cyclo-cross cet hiver, ne cache pas qu'il profitera de sa première participation au "Ronde" pour repérer la 5eme étape du prochain Tour de France, entre Lille et Arenberg. Car au-delà d'ajouter des monuments à son palmarès, "Pogi" aura bien évidemment en tête de conserver son trône sur le Tour de France, où il avait connu l'année dernière son plus beau souvenir de la saison, sur la 8eme étape de la Grande Boucle. "Même si je n'ai pas gagné, parce que c'était la plus épique. Je me sentais tellement bien. C'était un jour parfait, où j'ai pris le maillot jaune. J'ai eu beaucoup de bonnes journées la saison dernière mais celle-là particulièrement." Des jours comme celui-ci, le jeune champion de 23 ans, qui débutera sa saison à l'occasion de l'UAE Tour, sur les terres de son équipe, espère bien en revivre beaucoup en 2022.



Le programme de Tadej Pogacar en 2022

UAE Tour (20 au 26 février)

Strade Bianche (5 mars)

Tirreno-Adriatico (7 au 13 mars)

Milan - San Remo (19 mars)

Tour des Flandres (3 avril)

Flèche wallone (20 avril)

Liège-Bastogne-Liège (24 avril)

Tour de Slovénie (15 au 19 juin)

Tour de France (1er au 24 juillet)

Tour d'Espagne (19 août au 11 septembre)

Tour de Lombardie (8 octobre)

Championnats du monde (course en ligne, 25 septembre)