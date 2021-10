UAE-Emirates : Pogacar rêve de remporter les Mondiaux

Pogacar : "Le Tour des Flandres ? Je ne suis pas encore prêt"

Sa deuxième victoire (de suite de surcroît) sur le Tour de France, ses deux premiers Monuments remportés ou encore les félicitations du "Cannibale" Eddy Merckx, qui voit en le jeune prodige Slovène son successeur, rien que ça,Avant tout, le champion qui peut se vanter d'avoir gagné la Grande Boucle à chaque fois qu'il l'a disputée (deux participations, deux victoires) visera un troisième sacre de rang (en trois participations) l'été prochain lors d'une édition 2022 dont Christian Prudhomme dévoilera le parcours ce jeudi midi au Palais des Congrès de Paris. Toujours avec cette même philosophie qu'il n'a jamais abandonnée depuis ses explosifs débuts chez les professionnels de "faire le show" bien avant de "marquer l'histoire" de son sport ou de continuer d'accumuler ces exploits qui lui valent déjà d'être comparé aux plus grands,(pour le départ le plus septentrional de l'histoire de l'épreuve) le 1er juillet prochain. Ne serait-ce que pour pouvoir découvrir les pavés du Nord, lui qui. "Les pavés, c'est un défi qui m'excite (...) J'ai hâte de découvrir ça", avoue le double vainqueur sortant de la Grande Boucle ce jeudi dans L'Equipe. Et futur triple tenant du titre sur le Tour ? Ce n'est pas en tout cas la première pensée qui vient à celui qui avoue avoir "souffert pour les coureurs" en regardant l'Enfer du Nord dix jours auparavant.Avant de songer à ajouter les trois autres Monuments (Paris-Roubaix, Milan-San Remo et le Tour des Flandres) à son CV qui affiche désormais Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie ou à gagner un nouveau Tour de France, le protégé du docteur espagnol Inigo San Millan (son entraîneur personnel)"Gagner avec le maillot de la sélection slovène, ce serait encore une autre histoire. Courir pour son pays et porter le maillot arc-en-ciel pendant un an, ça me fait rêver." Pogacar a conscience qu'il sera très compliqué de s'imposer en Australie (à Wollongong) en 2022. "J'ai cru comprendre que le parcours est taillé pour les sprinteurs, je vais devoir attendre un peu." En revanche, il se voit bien parvenir à ses fins en 2025 au Rwanda. Il aura alors 27 ans."Je ne dis pas que je n'essayerai pas un jour, mais pas tout de suite." A propos d'immédiat, le natif de Klanec va maintenant s'attacher à récupérer et à recharger les batteries avant de s'attaquer au prochain exercice. "Je suis complètement vidé", reconnaît le meilleur coureur de l'année une fois de plus. Il le doit notamment à ses succès sur "Liège" ou au sommet du Grand-Bornand lors du Tour. Les deux qui ont "(le) plus marqué" Pogacar.