UAE Emirates : A.Yates rejoint Pogacar

Quatre victoires pour Yates chez Ineos

Il avait passé les sept premières années de sa carrière professionnelle chez les Australiens d’Orica (devenu Mitchelton puis BikeExchange), et voilà qu’il change d’équipe pour la deuxième fois en en trois ans. Après deux saisons passées chez Ineos Grenadiers, Adam Yates a décidé de ne pas prolonger son contrat avec la formation britannique, et s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec UAE Emirates. L’information, qui avait fuité il y a quelques jours, a été officialisée ce mardi par l’équipe de Tadej Pogacar. «Je sens que j'entre dans mes meilleures années en tant que coureur et que l'équipe tirera le meilleur parti de moi. J'ai hâte de rouler avec plusieurs des meilleurs coureurs du monde et de contribuer à ce que l'équipe devienne numéro un dans le monde », a déclaré le coureur britannique de 30 ans.« Sa capacité à gagner et à obtenir les meilleurs résultats dans une grande variété de courses est très impressionnante et il s'est avéré un talent constant. Nous savons tous qu'il est un coureur de grand panache et nous pensons qu'il sera le bon candidat pour notre structure alors que nous continuons à renforcer l'équipe pour les années à venir », s’est réjoui de son côté Mauro Gianetti, le patron de l'équipe. Au sein d’Ineos Grenadiers, où il courait pour la première fois sans son frère jumeau Simon, resté au sein de l’équipe australienne (il est sous contrat jusqu'à fin 2024), Adam Yates a décroché quatre victoires : sur le Tour de Catalogne 2021 (une étape plus le général) et sur le Tour d’Allemagne 2022 (une étape plus le général également).Chez UAE Emirates, en plus de Tadej Pogacar, il va retrouver d'autres coureurs de classement général de Grands Tours, comme Joao Almeida, Juan Ayuso, Felix Grossschartner ou George Bennett. Yates pourrait donc avoir un statut de leader sur le Giro ou la Vuelta et/ou de lieutenant de Pogacar sur le Tour de France...