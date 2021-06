Trek-Segafredo : Où ira Nibali en 2022 ?

Arrivé chez Trek-Segafredo en 2020, Vincenzo Nibali n’ira pas au-delà de ses deux années de contrat avec l'équipe américaine.. Mais alors qu’il fêtera ses 37 ans en novembre, le « Requin de Messine » n’est pas prêt à prendre sa retraite, et deux équipes sont d’ailleurs intéressées par son profil, selon La Gazzetta dello Sport. Il s’agit d’Astana Premier Tech et de Deceuninck Quick Step. Le quotidien italien précise que l’équipe kazakhe serait « en pole position » pour l’accueillir, mais que l’équipe belge aimerait en faire le mentor de son grand espoir Remco Evenepoel (21 ans). Chez Astana, Nibali reviendrait au bercail, puisqu'il a déjà porté le maillot bleu turquoise de 2013 à 2016, remportant deux Giro et un Tour de France sous ces couleurs, et le directeur sportif italien Giuseppe Martinelli est toujours en place. Du côté de Quick Step, le problème pourrait venir du salaire élevé de Nibali, qui a également l'habitude d'amener avec lui dans ses différentes équipes son frère Antonio, son docteur et son médecin. C'est justement ce genre de demandes qui a refroidi la formation belge dans son intention de recruter Peter Sagan ces dernières semaines. Mais rappelons que le marché des transferts cycliste n'ouvre officiellement que le 1er août.

Nibali n'a plus gagné depuis près de deux ans

A ce jour, l’aventure de Nibali chez Trek-Segafredo n’aura pas été une grande réussite, avec aucune victoire au compteur (sa dernière victoire remonte à l’avant-dernière étape du Tour de France 2019), une septième place sur le Giro 2020 et une 18eme sur le Giro 2021. D’ailleurs, si la saison s’arrêtait là, il ne serait que réserviste dans l’équipe d’Italie pour les Jeux Olympiques de Tokyo, le sélectionneur lui préférant Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Alberto Bettiol (EF Education-Nippo), Gianni Moscon (Ineos Grenadiers), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) et Davide Formolo (UAE Team Emirates). Mais si Nibali brille sur le Tour de France, la sélection pourrait évoluer…