Trek-Segafredo : Nibali chez Ineos Grenadiers en 2022 ? Son agent met les choses au clair

Son agent met fin aux rumeurs

La rumeur enfle. De l’autre côté des Alpes, Rai Sport émet un intérêt d’Ineos Grenadiers pour… Vincenzo Nibali (36 ans). La formation britannique souhaiterait s’offrir les services du coureur italien à la fin de son contrat le liant à Trek-Segafredo, soit à l’issue de l’année prochaine. «. Il semble que l'offre vienne de Pinarello (l’équipementier vélo d’Ineos, ndlr). Froome n'étant plus dans l'équipe, ils ont besoin d'un leader pour aider à guider les jeunes coureurs », a développé Beppe Conti, journaliste pour le média italien. Ces propos sont parvenus jusqu’aux oreilles du clan Nibali. Ils ont ainsi poussé son agent, Alex Carera, à s’exprimer à ce sujet sur la scène médiatique.Le représentant de l’homme qui a remporté les trois grands tours a démonté la rumeur. «. Vincenzo doit encore décider de son avenir, mais nous avons toujours dit que nous rencontrerions la direction de l'équipe Trek-Segafredo au cours de la nouvelle année pour en discuter. Nous n'envisagerions d'autres options et d'autres offres que si nous n'arrivions pas à un accord avec eux », a rétorqué Carera pour CyclingNews. Reste à voir ce que donneront les discussions avec la direction de Trek-Segafredo concernant l'avenir du septième du dernier Giro. Vincenzo Nibali a fait savoir à la sortie du confinement qu’il serait prêt à continuer de courir au-delà de 2021, s’il a « la même détermination et le même enthousiasme » que maintenant. Et ce ne sont pas ses 36 ans, qu'il vient tout juste de fêter, qui l'arrêteront dans son élan.