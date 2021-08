Trek-Segafredo : Gallopin signe jusqu'en 2023

« Je veux retrouver mon meilleur niveau »

C'est une sorte de retour aux sources pour Tony Gallopin.Dernièrement chez AG2R La Mondiale, puis AG2R Citroën, le natif de Dourdan tentera de se relancer en 2022 après quelques années compliquées. Malgré trois succès lors de sa première saison, dont une sur le Tour d'Espagne. Pour cela, le Français pourra compter sur Luca Guercilena, le patron l'équipe américaine, qu'il a donc connu lors de son premier passage. C'est sous ses ordres que Gallopin avait décroché la première grande victoire de sa carrière sur la Clasica San Sebastian, en 2013. «», a notamment déclaré le manager général italien, au sujet de sa nouvelle recrue.« Je suis hyper content. C'est vraiment bien que Trek-Segafredo croit en moi. Je connais déjà beaucoup de monde, quelques directeurs sportifs, des membres du staff et des coureurs. Je vais en profiter et j'ai une grosse de motivation pour l'an prochain, c'est certain.Je suis sûr que je peux me battre de nouveau dans les plus grandes courses, a pour sa part confié Gallopin, dans un communiqué publié par sa future équipe. (...) Mon rôle sera quelque chose d'assez nouveau pour moi. J'ai 33 ans maintenant, j'ai beaucoup d'expérience et l'année prochaine sera ma 15eme année en tant que coureur.