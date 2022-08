Transferts : L'équipe Jumbo-Visma recrute trois coureurs

Hello boys!👋 Three new riders for our team🆕



🇭🇺 @ValterAttila

🇸🇮 @JTratnik

🇬🇧 Thomas Gloag



Roosen et Hofstede ont également prolongé

La rubrique transferts en cyclisme fait parler d'elle ce lundi. En effet, via son compte Twitter officiel, la formation cycliste néerlandaise Jumbo-Visma, membre du World Tour, a officialisé l'arrivée de trois nouveaux coureurs, en prévision de la saison 2023. Les heureux élus se nomment Jan Tratnik, aujourd'hui âgé de 32 ans, qui débarque en provenance de la formation Bahrain-Victorious et qui signe un contrat jusqu'en 2024, Attila Valter, aujourd'hui âgé de seulement 24 ans et qui débarque en provenance de la formation Groupama-FDJ, et Thomas Gloag, aujourd'hui âgé de seulement 20 ans et qui débarque en provenance de la formation Trinity Racing. Les deux derniers cités se sont engagés pour les trois prochaines saisons.Dans ce communiqué officialisant cette future triple arrivée, Attila Valter s'est exprimé : « Je pense que cet environnement est le meilleur pour moi afin de me développer davantage. L’équipe Jumbo-Visma est une équipe de haut niveau qui guide très bien ses coureurs à un niveau supérieur. En raison des conversations que j’ai eues avec la direction de l’équipe, ma confiance a été beaucoup renforcée. J’espère pouvoir réaliser mon potentiel dans les années à venir. » Jan Tratnik, champion de Slovénie du contre-la-montre, ne pouvait également pas cacher sa joie :Tout comme Thomas Gloag : « J’ai hâte d’être membre de cette équipe parce qu’ils ont démontré leur capacité à développer de nouveaux coureurs. Je n’ai pas encore beaucoup d’expérience. C’est pourquoi je veux m’immerger dans toutes les facettes du cyclisme dans les années à venir. Avec cette équipe, je suis au bon endroit. » Ka formation cycliste néerlandais Jumbo-Visma a aussi officialisé les prolongations des contrats de Timo Roosen et Lennard Hofstede.