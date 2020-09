Transferts : Ineos frappe fort

Suite au départ de l’emblématique Chris Froome la saison prochaine chez Israël Start-Up Nation, l’équipe Ineos se devait de réagir. Et la formation britannique a fait fort. En plus d’Adam Yates, le neuvième du dernier Tour de France et maillot jaune pendant quatre jours, dont l’arrivée a été annoncée il y a un mois, ce sont Richie Porte, Dani Martinez, Laurens De Plus et Tom Pidcock qui vont arriver la saison prochaine ! Richie Porte (35 ans) n’est autre que le troisième du dernier Tour de France, qui vient de passer deux saisons chez Trek-Segafredo.

Il s’agit d’un retour aux sources pour l’Australien, qui avait déjà porté les couleurs de Sky entre 2012 et 2015 et contribué aux victoires de Bradley Wiggins et Christopher Froome sur le Tour de France. « J’ai passé quatre années fantastiques chez Sky. J’ai pesé toutes les options cette année et je suis très motivé à l’idée de finir ma carrière dans une équipe aussi fantastique », a-t-il expliqué. Le Colombien Daniel Martinez (24 ans) vient quant à lui de remporter le Critérium du Dauphiné et la 13eme étape du Tour de France. Il porte les couleurs d’Education First depuis 2018 et va donc rejoindre son compatriote Egan Bernal au sein de la formation anglaise. « Courir pour Ineos est une grande opportunité qu’il ne fallait pas manquer. C’est le bon moment pour essayer de franchir un palier dans ma carrière et je suis très motivé à l’idée d’apprendre auprès des meilleurs », a déclaré le Colombien.

Pidcock, grand espoir du cyclisme britannique



Agé de 25 ans, le grimpeur belge Laurens De Plus dispute actuellement sa deuxième saison chez le grand rival d’Ineos, Jumbo-Visma. Il avait notamment terminé 23eme du Tour de France 2019. « Je suis heureux d’avoir cette chance. Dans le peloton, tout le monde parle d’Ineos et de la façon dont ils ont amené le cyclisme à un plus haut niveau. Ce n’était pas une décision facile mais courir pour cette équipe était un rêve depuis longtemps », s’est réjoui le Belge.

Enfin, Ineos mise sur un grand espoir du cyclisme britannique, Tom Pidcock (21 ans), qui faisait partie de l’équipe montée par Bradley Wiggins l’an passé, et qui brille également en cyclo-cross, et a également fait de la piste et du VTT. Il a notamment remporté cette année le Giro des moins de 23 ans. « Comme tant de Britanniques de ma génération, j’ai toujours aspiré à courir pour cette équipe, qui est pour moi la meilleure du monde. Je pense que je suis prêt pour le World Tour mais je suis aussi excité de continuer à explorer d’autres disciplines », a réagi le natif de Leeds, dont le contrat ne débutera que le 1er mars