Transferts : Bevin et Garcia Cortina changent d'équipe

Le mois d’août est traditionnellement celui des transferts dans le monde du cyclisme, et plusieurs mouvements ont eu lieu ce lundi, en plus de ceux, attendus mais très importants, de Romain Bardet chez Sunweb et de Greg Van Avermaet chez AG2R-La Mondiale. Ainsi, l’équipe Israel Start-Up Nation a annoncé l’arrivée de Patrick Bevin et Sebastian Berwick l’année prochaine. Ils seront donc les équipiers de Chris Froome. Bevin, coureur néo-zélandais de 29 ans, arrive en provenance de CCC, une équipe qui n’a toujours pas trouvé de repreneur pour l’année 2021. Spécialiste du contre-la-montre, il a notamment remporté deux titres nationaux dans cet exercice, mais aussi une étape (en ligne) du Tour Down Under l’an passé. « J’aime le contre-la-montre et tout ce qui va avec. J’ai la volonté de m’améliorer et je veux tirer le meilleur parti de moi-même dans les contre-la-montre sous les couleurs d’Israel Start-Up Nation. Je veux être un atout pour l’équipe sur la route. Avec un programme en constante expansion et les objectifs qui l'accompagnent, mon éventail de capacités me permettra de contribuer autant que possible à mettre ISN sous les projecteurs », a déclaré Bevin, qui a signé pour deux saisons. Sebastian Berwick est quant à lui un coureur australien de 20 ans prometteur, qui évolue en deuxième division cette saison.

Garcia Cortina vise Paris-Roubaix

De son côté, l’équipe Movistar a annoncé l’arrivée pour les trois prochaines saisons d’un coureur espagnol, en la personne d’Ivan Garcia Cortina. Âgé de 24 ans, il portait les couleurs de Bahrain depuis 2017. Le natif de Gijon a notamment remporté la 3eme étape de Paris-Nice cette année, et une étape du Tour de Californie l’an passé. « Cela fait quatre ans que je suis dans mon équipe actuelle et je pense qu’il est temps de changer, d’avoir de nouvelles ambitions, une nouvelle motivation. Movistar est une équipe espagnole, et nous avons un but commun. J’ai toujours eu une course à l’esprit, un pari personnel, et en plus c’est l’une des rares grandes courses que l’équipe n’a jamais gagnées : Paris-Roubaix. Les rêves sont faits pour être réalisés, et on se battra pour cela l’année prochaine », promet Cortina.