Tour du Piémont : Walls sait aussi gagner sur route

Colbrelli 19eme après son triomphe à Roubaix

TOUR DU PIEMONT

Classement final (Rocca Canavese - Borgosesia, 168km) - Jeudi 7 octobre 2021

Donovan Grondin (FRA/Arkéa-Samsic) mt

La semaine des semi-classiques italiennes préparatoires au Tour de Lombardie (qui aura lieu samedi) s'est poursuivie ce jeudi avec le Tour du Piémont. Après la Copa Bernocchi lundi et les Trois Vallées Varésines mardi en Lombardie, puis Milan-Turin mercredi en Lombardie et dans le Piémont, les coureurs avaient rendez-vous entre Rocca Canavese et Borgosesia, au nord de Turin, pour une course de 168 kilomètres.Mais si le Britannique de 23 ans ne décroche que la deuxième victoire de sa carrière sur route (après une étape du Tour de Norvège en août dernier), c'est en revanche un très grand pistard, tout simplement champion olympique de l'omnium et vice-champion olympique de la course à l'américaine cet été à Tokyo. Le coureur de Bora-Hansgrohe s'est imposé au sprint devant l'Italien Giacomo Nizzolo et le Néerlandais Olav Kooij.La course a été marquée par la longue échappée de Manuele Boaro (Astana-PremierTech), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Marc Soler (Movistar), Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo) et Marco Frapporti (Vini Zabù). Ce dernier a été le premier à lâcher, mais les quatre autres sont restés ensemble jusqu'à 28 kilomètres de l'arrivée, avant que le travail des équipes de sprinteurs ne fasse leur effet.Aucune course n'est prévue vendredi en Italie, afin que tout le monde puisse arriver frais pour le dernier Monument de la saison, "Il Lombardia", et ses 239 kilomètres entre Côme et Bergame.2- Giacomo Nizzolo (ITA/Qhubeka NextHash) mt3- Olav Kooij (Jumbo-Visma) mt4- Matteo Trentin (ITA/UAE Emirates) mt5- Biniam Ghirmay Hailu (ERY/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mt...32-...