Tour du Piémont: Bernal au-dessus du lot

Quelques semaines après avoir dominé toute la concurrence sur le Tour de France, Egan Bernal a de nouveau levé les bras ce jeudi, sur la ligne d'arrivée du Tour du Piémont. Le coureur colombien a profité de l'excellent travail de l'équipe Ineos en amont, pour placer une attaque dévastatrice à deux kilomètres environ du juge de paix, le sommet de la montée d'Oropa.

Et Bernal, vainqueur de Paris-Nice notamment cette saison, a finalement pris place sur la plus haute marche du podium, devant son coéquipier Ivan Sosa, et le Français d'AG2R La Mondiale, Nans Peters.