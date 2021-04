Tour du Pays Basque (E6) : Le classement général pour Primoz Roglic, la dernière étape pour David Gaudu

Primoz Roglic a forcé la décision. Après avoir perdu le maillot de leader du Tour du Pays Basque lors de la 4eme étape, le Slovène est passé à l’attaque dans la courte mais exigeante dernière étape de l’épreuve entre Ondarroa et Arrate, avec pas moins de sept ascensions répertoriées sur 111,9 kilomètres. Alors que Hugh Carthy a été le premier à lancer les hostilités dès le kilomètre zéro, un groupe de sept coureurs, avec notamment Enric Mas, Richard Carapaz ou Ben O’Connor autour du Britannique s’est petit-à-petit formé dans la troisième ascension, celle d’Azurki. Alors que le peloton a un temps laissé faire, des contres se sont formés avec notamment Mark Padun et Carlos Verona, mais également Guillaume Martin et Pierre Latour qui sont parvenus à faire la jonction. Alors que Marc Hirschi a cadenassé l’allure du peloton pour protéger Brandon McNulty et Tadej Pogacar, ce sont pas moins de quatorze coureurs qui se sont installés en tête de course.

Roglic a tenté le tout pour le tout

Mais les grandes manœuvres n’avaient pas encore commencé car, à 66 kilomètres de la ligne d’arrivée, Primoz Roglic a décidé de jouer son va-tout. Le Slovène est passé à l’attaque, emmenant plusieurs coureurs de l’équipe Astana-Premier Tech avec lui dans un groupe riche de 19 coureurs. Dans l’ascension du Krabelin, Brandon McNulty a montré ses limites, laissant Tadej Pogacar seul face à son compatriote dans la lutte pour la victoire finale. Mais, face au rythme imposé par Primoz Roglic, seuls deux coureurs ont pu suivre : David Gaudu et Hugh Carthy. Un trio qui a su collaborer dans la partie de vallée entre le Krabelin et le Trabakua, avant-dernière difficulté du jour. Alejandro Valverde a accéléré à 25 kilomètres de l’arrivée pour tenter de faire la jonction alors que Tadej Pogacar n’a pas été en mesure de suivre l’Espagnol. C’est finalement Adam Yates qui a pris la responsabilité de revenir sur le coureur de l’équipe Movistar.

Gaudu a profité du cadeau de Roglic

Alors que Primoz Roglic a fait le plein de bonifications, le pied de la montée finale a vu David Gaudu frapper le premier avec le Slovène qui a été le seul à pouvoir réagir et revenir dans sa roue. Derrière, après avoir fait mine d’abandonner la chasse, Tadej Pogacar a tout donné dans la montée d’Arrate pour tenter de changer la donne. Le groupe du vainqueur du dernier Tour de France a ensuite été secoué par une accélération d’Alejandro Valverde mais il était bien trop tard pour espérer revenir aux avant-postes. Dans le final, Primoz Roglic et David Gaudu ont parfaitement collaboré et le Slovène a volontiers laissé la victoire au leader de la formation Groupama-FDJ, qui s’offre un succès de prestige pour conclure cette édition du Tour du Pays Basque. 35 secondes derrière, Alejandro Valverde a pris la troisième place devant Adam Yates et Tadej Pogacar. Avec ce coup de force, Primoz Roglic remporte le Tour du Pays Basque avec 52 secondes d’avance sur son coéquipier Jonas Vingegaard et un peu plus d’une minute sur son compatriote. David Gaudu, pour sa part, termine cette semaine à la cinquième place.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DU PAYS BASQUE

6eme et dernière étape - Ondarroa-Arrate (111,9km) - Samedi 10 avril 2021

1- David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) en 3h05’43’’

2- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) mt

3- Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 34’’

4- Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 34’’

5- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 34’’

6- Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 34’’

7- Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 1’02’’

8- Esteban Chaves (COL/BikeExchange) à 1’05’’

9- Mikel Landa (ESP/Bahrain Victorious) à 1’05’’

10- Mauri Vansevenant (BEL/Deceuninck-Quick Step) à 1’53’’

...



Classement général final

1- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) en 19h11’36’’

2- Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 52’’

3- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 1’07’’

4- Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 1’26’’

5- David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 1’27’’

6- Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 1’28’’

7- Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 1’33’’

8- Mikel Landa (ESP/Bahrain Victorious) à 2’17’’

9- Esteban Chaves (COL/BikeExchange) à 2’38’’

10- Ion Izagirre (ESP/Astana-Premier Tech) à 2’59’’

...