Tour du Pays basque (E4) : Martinez devance Alaphilippe d'un cheveu

Lafay y a cru

WORLD TOUR / TOUR DU PAYS BASQUE

Classement de la 4eme étape (Vitoria-Gasteiz - Zamudio, 185,6km) - Jeudi 7 avril 2022

Julian Alaphilippe (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl) mt

Rudy Molard (FRA/Groupama - FDJ) mt

Classement général après 4 étapes (sur 6)

Julian Alaphilippe (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl) à 22"



David Gaudu (FRA/Groupama - FDJ) à 32"

Encore une deuxième place pour Julian Alaphilippe ! Comme mercredi, le double champion du monde a terminé deuxième d'un sprint final qui réunissait tous les cadors de ce Tour du Pays basque 2022. Cette fois, ce n'est pas Pello Bilbao qui l'a devancé, mais Daniel Martinez, qui s'est montré le plus rapide et l'a devancé de quelques centimètres sur la ligne d'arrivée.Quant à Julian Alaphilippe, même s'il lui a manqué un tout peu de jus pour aller remporter sa deuxième victoire de la semaine, il a montré une fois de plus qu'il avait les jambes, à 17 jours de son grand objectif du printemps, Liège-Bastogne-Liège.Comme on pouvait s'y attendre, cette étape tout en relief a été marquée par une longue échappée, composée de quatorze coureurs, qui sont partis après vingt kilomètres. Parmi eux, Cristian Rodriguez (TotalEnergies), qui a un temps été leader virtuel, mais aussi Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Victor Lafay (Cofidis), Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) ou encore Davide Formolo (UAE Emirates). Le groupe a compté 3'15 d'avance au maximum, et à un peu plus de 50 kilomètres de l'arrivée, Tsgabu Grmay (BikeExchange) est parti en solitaire, avant de voir Ruben Guerreiro, Geraint Thomas, Victor Lafay et Bruno Armirail le rattraper., dont Daniel Martinez était donc le meilleur au sprint. Quatrième de cette étape, Primoz Roglic conserve la tête du classement général, avant l'étape de vendredi qui comportera deux cols de deuxième catégorie et trois de troisième. Julian Alaphilippe grimpe d'une place au classement et se retrouve neuvième, juste devant David Gaudu, alors que Pierre Latour, victime d'une chute dans une descente, a perdu plus de neuf minutes.2-3- Diego Ulissi (ITA/UAE Emirates) mt4- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) mt5- Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) mt6- Orluis Aular (VEN/Caja Rural - Seguros RGA) mt7- Ruben Guerreiro (POR/EF Education-EasyPost) mt8-9- Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) mt10- Gianluca Brambilla (ITA/Trek-Segafredo) mt...2- Remco Evenepoel (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 5"3- Daniel Martinez (COL/Ineos Grenadiers) à 11"4- Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 14"5- Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 18"6- Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 19"7- Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 19"8- Ion Izagirre Insausti (ESP/Cofidis) à 20"9–10-