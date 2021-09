Tour du Luxembourg (E5) : La dernière étape pour David Gaudu, João Almeida remporte le classement général

David Gaudu termine sa semaine en beauté ! Le coureur de la formation Groupama-FDJ a levé les bras à l’arrivée de la cinquième et dernière étape du Tour du Luxembourg juste devant le vainqueur final de l’épreuve, le Portugais João Almeida. Disputée sur un parcours de 183,7 kilomètres entre Mersch et Luxembourg, cette ultime journée de compétition a vu quatre coureurs prendre très rapidement le large par rapport au peloton. Benjamin King, Otto Vergaerde, Morten Hulgaard et Kenny Molly ont compté plus de six minutes d’avance avec un peu plus de 100 kilomètres encore à parcourir. Ce dernier, porteur du maillot de meilleur grimpeur, a fait le plein de points au sommet des trois premières difficultés pour se mettre hors de portée de ses rivaux. Dans le peloton, l’équipe AG2R-Citroën a pris en charge la chasse à l’orée des 80 derniers kilomètres, réduisant l’écart à moins de quatre minutes. Un effort qui s’est poursuivi pour le peloton, revenu à deux minutes avec 35 kilomètres encore à parcourir. Alors que Kenny Molly a coupé son effort à 25 kilomètres de l’arrivée, c’est 7000 mètres plus loin que le peloton a retrouvé son unité.

Gaudu vainqueur en costaud

Avec une montée dans l’avant-dernier kilomètre et un final en faux-plat montant, les favoris se sont longtemps observés malgré des accélérations de Dayer Quintana puis de Sébastien Reichenbach dans les quinze derniers kilomètres. Ce final exigeant a vu les offensives se multiplier avec Oier Lazkano, Nairo Quintana puis Ben O’Connor qui ont essayé mais se sont cassés les dents sur João Almeida, qui n’a pas hésité à s’impliquer pour revenir sur les attaquants. A 300 mètres de la ligne d’arrivée, David Gaudu a produit son effort mais, cette fois, le Portugais de l’équipe Deceuninck-Quick Step n’a pas pu faire totalement son retard. Le coureur tricolore a franchi la ligne d’arrivée en vainqueur avec le porteur du maillot de leader dans sa roue alors que Pierre Latour complète le Top 3 de cette dernière étape. Après avoir repris le maillot de leader lors du contre-la-montre de Dudelange ce vendredi, João Almeida s’adjuge le classement général du Tour du Luxembourg avec 46 secondes d’avance sur Marc Hirschi et 1’05’’ sur Mattia Cattaneo alors que Pierre Latour termine premier Français, à la cinquième place.



CYCLISME / TOUR DU LUXEMBOURG

5eme et dernière étape - Mersch-Luxembourg (193,7km) - Samedi 18 septembre 2021

1- David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) en 4h30’59’’

2- João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) mt

3- Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) mt

4- Marc Hirschi (SUI/UAE Team Emirates) mt

5- Benoît Cosnefroy (FRA/AG2R-Citroën) mt

6- Alex Kirsch (LUX/Trek-Segafredo) mt

7- Fausto Masnada (ITA/Deceuninck-Quick Step) mt

8- Clément Champoussin (FRA/AG2R-Citroën) mt

9- Jesus Herrada (ESP/Cofidis) mt

10- Oier Lazkano (ESP/Caja Rural-Seguros RGA) mt

…



Classement général final

1- João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) en 17h20’44’’

2- Marc Hirschi (SUI/UAE Team Emirates) à 46’’

3- Mattia Cattaneo (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 1’05’’

4- David de la Cruz (ESP/UAE Team Emirates) à 1’09’’

5- Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 1’09’’

6- David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 1’17’’

7- Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 1’27’’

8- Jesus Herrada (ESP/Cofidis) à 1’43’’

9- Vincenzo Nibali (ITA/Trek-Segafredo) à 1’49’’

10- Davide Formolo (ITA/UAE Team Emirates) à 1’53’’

…