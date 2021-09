Tour du Luxembourg (E3) : Modolo triomphe au sprint devant Cosnefroy

Cela faisait près de quatre ans qu'il attendait cela. Ce jeudi, l'Italien Sacha Modolo, pensionnaire de la formation Alpecin-Fenix, s'est imposé, au sprint, lors de la troisième étape du Tour du Luxembourg, courue entre Mondorf-les-Bains et Mamer et longue de 189,6 kilomètres. Une victoire acquise, dans un final en faux-plat montant, juste devant le Français Benoît Cosnefroy, membre de l'équipe AG2R-Citroën. Quant au troisième du jour, il s'agit du Roumain Eduard Grosu, pensionnaire de la formation Delko.

Gaudu toujours troisième du général

Un sprint final qui aurait bien pu ne pas avoir lieu, dans la mesure où la traditionnelle échappée matinale n'a été repris que dans le tout dernier kilomètre. Les sprinteurs ont donc fini par en découdre, et à ce petit jeu-là, c'est bien Modolo qui a eu le dernier mot. Au niveau du classement général, le Suisse Marc Hirschi, pensionnaire de la formation UAE Emirates, conserve son trône, juste devant le Portugais Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), alors que le Français David Gaudu (Groupama-FDJ) reste sur la troisième marche de ce podium provisoire. Ce vendredi, aura lieu un contre-la-montre et tout pourrait changer.



CYCLISME / TOUR DU LUXEMBOURG

3eme étape - Mondorf-les-Bains-Mamer (189,3km) - Jeudi 16 septembre 2021

1- Sacha Modolo (ITA/Alpecin-Fenix) en 4h17’47’’

2- Benoît Cosnefroy (FRA/AG2R Citroën) mt

3- Eduard Grosu (ROU/Delko) mt

4- Edvald Boasson Hagen (NOR/TotalEnergies) mt

5- Andrea Vendrame (ITA/AG2R Citroën) mt

6- Clément Champoussin (FRA/AG2R Citroën) mt

7- Arne Marit (BEL/Sport Vlaanderen-Baloise) mt

8- Franck Bonnamour (FRA/B&B Hotels p/b KTM) mt

9- Manuel Penalver (ESP/Burgos BH) mt

10- Arvid de Kleijn (PBS/Rally Cycling) mt

…



Classement général après 3 étapes (sur 5)

1- Marc Hirschi (SUI/UAE Team Emirates) en 12h18’54’’

2- João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) à 4’’

3- David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 19’’

4- Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 23’’

5- David de la Cruz (ESP/UAE Team Emirates) à 23’’

6- Davide Formolo (ITA/UAE Team Emirates) à 23’’

7- Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 33’’

8- Clément Champoussin (FRA/AG2R Citroën) à 35’’

9- Jesus Herrada (ESP/Cofidis) à 35’’

10- Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 35’’

…