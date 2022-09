Tour du Luxembourg (E3) : Gate gagne au sprint, Madouas reste en tête du général

Madouas s'est montré

TOUR DU LUXEMBOURG

Classement de la 3eme étape (Rosport - Diekirch, 188,4km) - Jeudi 15 septembre 2022



Benjamin Thomas (FRA/Cofidis) mt

Florian Sénéchal (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl) mt



Classement général (après 2 étapes sur 5)



Valentin Madouas (FRA/Groupama-FDJ) en 12h33'04

Bastien Tronchon (FRA/AG2R Citroën) à 9"

Spécialiste du cyclisme sur piste, où il a déjà remporté une médaille de bronze olympique en 2012 (sur la poursuite par équipes) et huit médailles mondiales, Aaron Gate sait aussi briller sur route, où il réussit une très belle saison 2022, avec un titre de champion d'Océanie du contre-la-montre, une victoire sur la course en ligne des Jeux du Commonwealth et une victoire sur le Tour de GrèceLe Néo-Zélandais de 31 ans, membre de la modeste équipe Bolton Equities Black Spoke, s'est imposé au sprint devant le Français Benjamin Thomas et l'Italien Davide Ballerini.Cette étape a été marquée par une échappée de neuf coureurs (dont Pierre Rolland), partie dès les premiers kilomètres. Théo Bonnet a été repris par le peloton à 32 kilomètres de l'arrivée, mais ses huit ex-compères ont tenu quinze kilomètres de plus., et c'est Gate qui a tiré son épingle du jeu en s'imposant au sprint. Valentin Madouas, en tête depuis la première étape, reste leader de la course à deux jours de l'arrivée, avec sept secondes d'avance sur Sjoerd Bax et huit sur Matteo Trentin. Mais vendredi, les cartes seront rebattues, car c'est un contre-la-montre individuel de 26,1km qui sera au menu.2-3- Davide Ballerini (ITA/Quick-Step Alpha Vinyl) mt4- Matteo Trentin (ITA/UAE Team Emirates) mt5-...2- Sjoerd Bax (PBS/Alpecin-Deceuninck) à 7"3- Matteo Trentin (ITA/UAE Team Emirates) à 8"4- Aaron Gate (NZL/Bolton Equities Black Spoke) à 8"5-...