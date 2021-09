Tour du Luxembourg (E2) : Première victoire de l'année pour Marc Hirschi, nouveau leader

Marc Hirschi confirme son retour en forme à quelques jours des championnats du monde. Le coureur suisse de l’équipe UAE Team Emirates a renoué avec la victoire à l’occasion de la deuxième étape du Tour du Luxembourg. Sur 186,1 kilomètres, cette étape-reine tracée entre Steinfort et Eschdorf a proposé pas moins de sept ascensions répertoriées, dont trois ascensions de la Côte d’Eschdorf dans le final. Très tôt, une échappée de quatre coureurs a pu se détacher du peloton, dont le porteur du maillot de meilleur grimpeur Kenny Molly et son dauphin Sebastian Schönberger, déjà très en vue ce mardi. Sans grande surprise, le Belge a passé en tête les cinq premières difficultés pour consolider son maillot distinctif. Mais le peloton n’est pas resté sans réagir avec un écart approchant les quatre minutes à 80 kilomètres de l’arrivée. Sous l’impulsion des équipes Groupama-FDJ et UAE Team Emirates, le peloton a tout simplement explosé lors de la première des trois ascensions de la Côte d’Eschdorf. A partir de là, l’échappée s’est rapidement délitée avec Kenny Molly et Adam de Vos qui ont été absorbés en premier par le peloton avant que Sebastian Schönberger et Kamil Gradek fassent de même à 30 kilomètres du but. L’équipe UAE Team Emirates a alors mandaté David de la Cruz pour hausser à nouveau l’allure, imité ensuite par Mauri Vansevenant pour Deceuninck-Quick Step.

Hirschi fait coup double

Alors que João Almeida n’a pas laissé passer l’occasion de prendre trois secondes de bonifications, Anthony Turgis a surpris tout le monde à 20 kilomètres du but. Le coureur de l’équipe TotalEnergies a alors tenté de creuser l’écart mais a fini par céder dans les pentes de la Côte d’Eschdorf, avec un peu moins de 3000m à parcourir. Un trio composé par Davide Formolo, Marc Hirschi et Nairo Quintana a alors tenté de distancer le porteur du maillot de leader mais l’entente n’a pas été optimale. Le coureur suisse de l’équipe UAE Team Emirates a placé un démarrage pour s’isoler en tête de course à deux kilomètres de la ligne d’arrivée alors que David Gaudu a pris la responsabilité de la chasse derrière le vainqueur de la Flèche Wallonne 2020. C’est ensuite Thibaut Pinot qui a placé un démarrage, emmenant João Almeida, David Gaudu ou encore Nairo Quintana avec lui. Néanmoins, avec deux coureurs de l’équipe UAE Team Emirates à leurs côtés, ils n’ont pas pu mener grand train pour espérer revenir sur Marc Hirschi qui met fin à 350 jours de disette et signe son premier succès sous les couleurs de l’équipe émiratie. João Almeida a limité les dégâts en prenant la deuxième place devant David Gaudu mais l’écart creusé par le Suisse lui permet de s’emparer du maillot de leader pour quatre secondes par rapport au Portugais.



CYCLISME / TOUR DU LUXEMBOURG

2eme étape - Steinfort-Eschdorf (186,1km) - Mercredi 15 septembre 2021

1- Marc Hirschi (SUI/UAE Team Emirates) en 4h45’12’’

2- João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) à 8’’

3- David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 8’’

4- Davide Formolo (ITA/UAE Team Emirates) à 8’’

5- David de la Cruz (ESP/UAE Team Emirates) à 8’’

6- Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 8’’

7- Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 20’’

8- Sébastien Reichenbach (SUI/Groupama-FDJ) à 20’’

9- Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 20’’

10- Clément Champoussin (FRA/AG2R-Citroën) à 20’’

…



Classement général après 2 étapes (sur 5)

1- Marc Hirschi (SUI/UAE Team Emirates) en 8h01’06’’

2- João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) à 4’’

3- David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 19’’

4- Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 23’’

5- David de la Cruz (ESP/UAE Team Emirates) à 23’’

6- Davide Formolo (ITA/UAE Team Emirates) à 23’’

7- Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 33’’

8- Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) à 35’’

9- Clément Champoussin (FRA/AG2R-Citroën) à 35’’

10- Jesus Herrada (ESP/Cofidis) à 35’’

…