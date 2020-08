Tour du Limousin (E4) : Wackermann scelle sa victoire finale après le succès de Fedeli lors de la dernière étape

Alessandro Fedeli s’est montré le plus fort. L’Italien de la formation Nippo-Delko-One Provence a remporté la dernière étape du Tour du Limousin dans les rues de Limoges aux dépens de l’ancien champion du monde Rui Alberto Faria da Costa. Une dernière étape longue de 167km qui a d’abord vu un groupe de cinq coureurs emmené par Alexis Gougeard prendre le large mais le peloton, sous le contrôle de l’équipe UAE Team Emirates, n’a jamais laissé carte blanche aux échappés. Le final a vu le coureur de l’équipe AG2R-La Mondiale tenter sa chance en solitaire mais la formation émiratie ne lui a pas laissé la moindre chance. L’avant-dernière difficulté du parcours a permis à Rui Alberto Faria da Costa de placer un démarrage auquel seul Alessandro Fedeli a pu répondre.

Fedeli a su prendre la bonne roue

N’ayant pu prendre qu’une vingtaine de secondes d’avance sur le peloton, le duo a parfaitement collaboré jusque dans la dernière ligne droite où l’Italien a remporté le sprint et cette dernière étape du Tour du Limousin devant le Portugais alors que le Suisse Joel Suter a dominé le sprint du peloton. Bien au chaud dans le peloton, Luca Wackermann remporte le classement général devant Jake Stewart et Rui Alberto Faria da Costa. Une dernière étape également marqué par l’absence au départ de trois coureurs de l’équipe AG2R-La Mondiale, Geoffrey Bouchard, Axel Domont et Ben Gastauer, qui ont été mis à l’isolement à la suite du contrôle positif au coronavirus de leur coéquipier Larry Warbasse en marge du Tour de Lombardie, auquel les trois coureurs concernés ont également pris part. « L’équipe a décidé de prendre des mesures de précaution générales concernant certains coureurs et des membres de l’encadrement », a déclaré la formation française.



CYCLISME / TOUR DU LIMOUSIN

4eme et dernière étape - Lac de Saint-Pardoux-Limoges (167km) - Vendredi 21 août 2020

1- Alessandro Fedeli (ITA/Nippo-Delko-One Provence) en 4h02’00’’

2- Rui Alberto Faria da Costa (POR/UAE Team Emirates) mt

3- Joel Suter (SUI/Bingoal-Wallonie Bruxelles) à 5’’

4- Benjamin Declercq (BEL/Arkéa-Samsic) à 5’’

5- Piet Allegaert (BEL/Cofidis) à 5’’

6- Jon Aberasturi (ESP/Caja Rural-Seguros RGA) à 5’’

7- Jake Stewart (GBR/Groupama-FDJ) à 5’’

8- Luka Mozzato (ITA/B&B Hotels-Vital Concept) à 5’’

9- Eduard Michael Grosu (ROU/Nippo-Delko-One Provence) à 5’’

10- Max Kanter (ALL/Sunweb) à 5’’

...



Classement général final

1- Luca Wackermann (ITA/Vini-Zabu) en 17h22’11’’

2- Jake Stewart (GBR/Groupama-FDJ) à 2’’

3- Rui Alberto Faria da Costa (POR/UAE Team Emirates) à 4’’

4- Kévin Ledanois (FRA/Arkéa-Samsic) à 7’’

5- Romain Combaud (FRA/Nippo-Delko-One Provence) à 11

6- Anthony Delaplace (FRA/Arkéa-Samsic) à 12’’

7- Benjamin Declercq (BEL/Arkéa-Samsic) à 13’’

8- Sergei Chernetskii (RUS/Gazprom-RusVelo) à 13’’

9- Francisco Galvan (ESP/Kern Pharma) à 17’’

10- Antonio Angulo (ESP/Euskaltel-Euskadi) à 17’’

...