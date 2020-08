Tour du Limousin (E2) : Gaviria s'impose aisément au sprint

Belle troisième place du jour pour le Français Kévin Ledanois

CYCLISME / TOUR DU LIMOUSIN-NOUVELLE-AQUITAINE

2eme étape - Base départementale de Rouffiac-Grand Étang de Saint-Estèphe (173,9km) - Mercredi 19 août 2020

Kévin Ledanois (FRA/Arkéa-Samsic) à 2’’

Quentin Jauregui (FRA/AG2R-La Mondiale) à 4’’

Geoffrey Bouchard (FRA/AG2R-La Mondiale) mt

Thomas Boudat (FRA/Arkéa-Samsic) mt

Classement général après 2 étapes (sur 4)

Kévin Ledanois (FRA/Arkéa-Samsic) à 7’’

Quentin Jauregui (FRA/AG2R-La Mondiale) à 11’’

Geoffrey Bouchard (FRA/AG2R-La Mondiale) à 11’’

Olivier Le Gac (FRA/Groupama-FDJ) à 15’’

Il n'a pas vraiment eu de concurrence. Ce mercredi, le Colombiendu Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine, longue de 173,9 kilomètres et courue contre la base départementale de Rouffiac et Grand Étang de Saint-Estèphe. Le coureur faisait partie d'un petit groupe, composé seulement de sept coureurs, qui s'était fait la malle à environ une dizaine de kilomètres de l'arrivée.Au final, le sprinteur, qui s'est donc révélé être le plus malin d'entre tous dans le final, a devancé Joël Suter (Bingoal-Wallonie Bruxelles), alors que. De son côté, le Suisse n'a pas tout perdu puisqu'il s'est, du même coup, emparé du maillot de leader de l'épreuve, au détriment de l'Italien Luca Wackermann (Vini Zabù-KTM), qui se retrouve pourtant dans la même seconde que lui.Joël Suter (SUI/Bingoal-Wallonie Bruxelles) mtMichael Storer (AUS/Sunweb) mtAlessandro Fedeli (ITA/Nippo Delko One Provence) mtJon Aberasturi Izaga (ESP/Caja Rural-Seguros RGA) à 7’’Filippo Fiorelli (ITA/Bardiani CSF-Faizanè) mtLuca Wackermann (ITA/Vini Zabù-KTM) à 0’’Jake Stewart (GBR/Groupama-FDJ) à 11’’Jon Aberasturi Izaga (ESP/Caja Rural-Seguros RGA) à 13’’Rui Costa (POR/UAE Emirates) à 16’’Filippo Fiorelli (ITA/Bardiani CSF-Faizanè) à 17’’