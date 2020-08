Luca Wackermann remporte la 1ère étape du Tour du Limousin ! 👏👏#lequipeVELO #TDLNA2020 pic.twitter.com/vzjn0oHPw3

Gaudu dans le coup pour son retour

Décidément, Luca Wackermann se plait dans le Limousin.Pour cela, le coureur de la formation Vini Zabù-KTM a dû batailler pour pouvoir lever les bras à l'arrivée après 183,5 kilomètres, soit l'étape la plus longue dans ce Tour du Limousin 2020.A une cinquante de kilomètres de l'arrivée, un groupe de quatre coureurs, composé d'Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), Joël Suter (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Delio Fernandez (Nippo Delko One Provence) et Alejandro Osorio (Caja Rural), a tenté sa chance en vain, car repris une quinzaine de kilomètres plus tard.Par la suite, alors que le peloton était contrôlé par UAE Team Emirates, puis AG2R-La Mondiale, Thibault Ferasse (Natura4Ever-Roubaix-Lille Métropole) et Wackermann ont à leur tour tenté de filer seuls à la victoire, après l'avant-dernière difficulté du jour. Une échappée de courte durée, à cause notamment d'Axel Domant qui a mené la poursuite.Derrière, un sprint a permis à Jake Stewart (Groupama-FDJ), qui a même cru s'imposer ce mardi, de finir second devant Jon Aberasturi (Caja Rural).De bon augure pour le Français à quelques jours du départ du Tour de France 2020.