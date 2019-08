Tour du Limousin: Cosnefroy vainqueur

Benoît Cosnefroy remporte la première course par étapes de sa carrière, au Tour du Limousin.

Le coureur d'AG2R La Mondiale a réussi à se placer sur le podium lors des quatre étapes, et à gagner la 1ère. "Cette victoire me fait plaisir. Beaucoup me voient comme un attaquant qui ne sait pas calculer, qui ne sait pas forcément prendre un rôle de leader. Je n'ai jamais douté, j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de problème. Là, je le montre à tout le monde", a-t-il déclaré au micro de L'Equipe à la fin de la quatrième étape, remportée par l'Italien Francesco Gavazzi (Androni-Sidermec).

Au classement général, le coureur français devance Lilian Calmejane (Total-Direct Energie) de 15 secondes et Guillaume Martin (Wanty-Gobert) de 17 secondes.